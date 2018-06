Bilancio più che positivo per Botteghe d' Autore

Giro d’Italia 101 – Il Bilancio della corsa rosa - la più dura de mondo : Il bilancio del Giro 101, la corsa più dura del mondo nel paese più bello del mondo. Paolo Bellino, Direttore Generale di RCS Sport e Mauro Vegni, Direttore del Giro d’Italia tracciano un bilancio di un’edizione molto particolare. Il Giro d’Italia è andato in archivio da pochi giorni con la vittoria di Chris Froome incoronato ai Fori Imperiali di Roma. È stata un’edizione molto affascinante, la 101esima, sia per la Grande Partenza da Israele ...

Bilancio Ue - all’Italia 2 - 4 miliardi in più nel post Brexit : effetto dei nuovi criteri per l’assegnazione delle risorse : Quando Jean Claude Juncker aveva ufficializzato la proposta della Commissione europea per far quadrare il Bilancio 2021-2027 dell’Unione, molti in Italia avevano parlato di “tagli inaccettabili”, di “proposte insufficienti” e di misure che avrebbero danneggiato “i più poveri”. Per il primo settennato post-Brexit, infatti, con i Paesi membri ridotti a 27, la Commissione aveva deciso di dare una ...

San Carlo : un Bilancio più che positivo : Sette spettacoli teatrali, sei proiezioni cinematografiche, tre concerti musicali per un totale di 3.000 presenze. La sinergia tra i partner ha creato occasioni di contaminazione delle diverse ...

Ior - presentato il Bilancio : meno investimenti - più trasparenza : Papa Francesco, cha ha una visione del mondo multipolare, ha firmato quel documento. La sensazione è che il Vaticano stia assumendo una posizione sempre più critica nei confronti di un certo modo di ...

Chiude con Bilancio più che positivo un'altra stagione di Piccole Emozioni al Teatro La Ribalta. : Insomma, un'insalata di fiabe " simpaticamente precisa Mustaro 5 spettacoli de La Ribalta arricchiti sicuramente da altre sinergie, una su tutte che si rinnova e cresce anno dopo anno è quella con ...

Bce a Ue - piu' Bilancio comune per condividere rischi : Bce a Ue, piu' bilancio comune per condividere rischi 11 maggio 2018 Diventa fan di Tiscali su Facebook

Il negoziato sul Bilancio europeo sarà più faticoso per via della Brexit. I tagli previsti : ... mentre Polonia e Bulgaria non gradiscono la proposta di Bruxelles di collegare l'accesso al finanziamenti UE al rispetto dello Stato di diritto, bollata come un'interferenza politica punitiva nei ...

Tagli a regioni del Sud e agricoltura - più risorse per migranti : il Bilancio Ue fa discutere : Un Taglio del 7% ai fondi destinati alle regioni più povere d'Europa e tra queste l'Italia. La proposta della Commissione Europea potrebbe tradursi in centinaia di milioni di euro di Tagli per le regioni meridionali...

Più soldi a chi accoglie i profughi. L’Est Europa si ribella al Bilancio di Bruxelles : Gli unici pienamente soddisfatti, al momento, sono i tedeschi. «Un primo passo nella giusta direzione» dicono i ministri Olaf Scholz (Finanze) e Heiko Maas (Esteri). Giudizio condiviso dai popolari all’Europarlamento, guidati dal tedesco Manfred Weber. Del resto il maxi-piano della Commissione Ue, che ieri ha svelato la sua proposta per il prossimo...

Bilancio Ue. Commissione propone tagli all'agricoltura - più fondi per i migranti : Il Bilancio dell'Unione europea deve essere approvato all'unanimità da tutti gli Stati membri. Mosse già le prime critiche alla proposta della Commissione dicendo: necessario che l'Europa intraprenda nuovo percorso per lo sviluppo economico e sociale

Bilancio Ue - proposta della Commissione per il post Brexit : “Più fondi per i migranti - tagli alla politica agricola” : tagli del 5% ai fondi per le politiche agricole e di coesione, che potrebbero costare cari all’Italia. Premi ai Paesi che mostrano più solidarietà nell’accoglienza dei migranti e penalizzazioni per quelli più refrattari. E maggiori contributi chiesti ai partner, perché la spesa complessiva cresce fino a superare l’1% del pil dell’Unione, 1.279 miliardi di euro. Bruxelles ha presentato la sua proposta per far quadrare il ...

Approvato ad unanimità il Bilancio 2017 di Acque Veronesi. Utili per 2 milioni di euro - investimenti per 24 milioni. La tariffa più bassa ... : Così, Niko Cordioli, presidente di Acque Veronesi dal 2015, commentando l'approvazione ad unanimità del bilancio relativo all'anno 2017, avvenuta il 27 aprile 2018, alla presenza dei Sindaci dei ...

Fmi : zavorra debito globale - balza a nuovo record 225% Pil. E per Italia non si prevede più pareggio Bilancio : La zavorra del debito continua a pesare sulle spalle del mondo intero. E' quanto rende noto l'Fmi, attraverso la pubblicazione del rapporto Fiscal Monitor avvenuta oggi. Il carico del debito globale è diventato anche più pesante rispetto a quello precedente ...

Boeri : “Il sindacato ammicca ai populisti che vogliono spendere ancora di più e dimenticare i vincoli di Bilancio” : Lo scorso anno li aveva attaccati perché “sembrano seguire le stesse logiche del ciclo politico dei parlamentari” e “non difendono i salari“. Ora il presidente dell’Inps, Tito Boeri, torna a criticare i sindacalisti. “Il sindacato nostrano mostra sempre più attenzione a ciò che è fuori dal mondo del lavoro anziché a ciò che è dentro”, ha detto l’economista a margine della presentazione del Festival ...