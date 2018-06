Bigben Interactive annuncia la sua line-up per l' E3 2018 | V-Rally 4 e Warhammer 40 | 000

Bigben Interactive acquisisce Cyanide Studio - gli sviluppatori di Call of Cthulhu e della serie di Styx : Come riportato da Gematsu, Bigben Interactive ha acquisito Cyanide Studio, lo sviluppatore francese dietro la serie Styx e Blood Bowl, così come degli imminenti Call of Cthulhu: The Official Video Game e Werewolf The Apocalpyse: The Official Video Game.L'acquisizione di Cyanide Studio segna la piena integrazione di Bigben Interactive nella fase di sviluppo dei giochi. Fino ad ora, la società era solo un editore e distributore di giochi.Inoltre, ...