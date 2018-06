Big data | italiani consapevoli ma ancora distratti

Big data - arrivano i primi risultati dell'indagine AGCM : Nel corso della prima fase, spiega l'AGCM, sono stati interpellati alcuni dei protagonisti dell'economia digitale , i cosiddetti Over-The-Top , OTT, , imprese operanti in alcuni settori fortemente ...

5 Seconds Of Summer in Italia nel 2018 - un’unica data a Milano : info e Biglietti in prevendita : Un nuovo concerto dei 5 Seconds Of Summer in Italia nel 2018! A sorpresa la band australiana annuncia una nuova data nel nostro Paese, in programma a novembre! Il gruppo formato da Luke, Ashton, Michael e Calum ha fatto tappa lo scorso marzo al Fabrique di Milano, in occasione del tour che ha anticipato il nuovo progetto discografico. Durante il concerto, la band ha ripercorso le hit passate e ha presentato al pubblico alcuni inediti che ...

Annunciata una nuova data del tour di Nek Max Renga : info Biglietti in prevendita : La nuova data del tour di Nek Max Renga è finalmente ufficiale. Il trio di artisti sarà anche a Termoli il 21 luglio in occasione del Cous Cous Festival, con un concerto che andrà ad anticipare quello alla Fiera di Cagliari del 27 luglio. I biglietti sono in prevendita su TicketOne e in tutti i canali di vendita abilitati al costo di 34,50 € per posto unico, con ritiro sul luogo dell'evento o consegna tramite Corriere Espresso. Nel primo ...

"Aziende di tutto il mondo - se non imparate a usare i Big data siete spacciate" : Ormai lo si ripete in ogni occasione: grazie ai dati vendere sarà un'operazione di ingegneria di precisione. Più o meno come un orologio. Il consumatore sarà studiato e capito, le sue abitudini ...

La prevenzione sbarca al 49° Congresso Nazionale dei Cardiologi Ospedalieri : la Cardiologia Ospedaliera si apre ai Big Data : Nel giorno di apertura del 49° Congresso Nazionale dei Cardiologi Ospedalieri, che si terrà al Palacongressi di Rimini dal 31 maggio al 2 giugno, una sessione molto importante è stata dedicata a “come comunicare la prevenzione in modo più efficace”. Tra i relatori, moderati dal dott. Carlo Romeo – Direttore Generale della San Marino RTV, sono intervenuti il Cons. Michele Corradino – Consigliere ANAC – che ha parlato di comunicazione sulla ...

Risultati playoff Serie C / Diretta gol live score : la crisi delle Big (andata quarti) : Risultati playoff Serie C, Diretta gol live score delle partite d'andata dei quarti, oggi 30 maggio. Entrano in scena anche le tre seconde dei gironi.(Pubblicato il Wed, 30 May 2018 14:52:00 GMT)

Il concerto dei Chemical Brothers a Bologna rinviato a settembre : nuova data e rimborso Biglietti : rinviato a settembre il concerto dei Chemical Brothers a Bologna, attesi all'Unipol Arena di Casalecchio di Reno il 16 giugno. A causa di circostanze impreviste, il duo britannico ha annunciato il rinvio del concerto in programma da qui a due settimane. L'evento slitta così a dopo l'estate, precisamente al 27 settembre, sempre all'Unipol Arena di Casalecchio di Reno (BO). I biglietti acquistati precedentemente restano comunque validi per ...

Influencer - come i Big data cambiano il marketing : Questi fattori hanno permesso di sviluppare un mondo dove, oltre a individuare i potenziali Influencer, categorizzarli per settori o argomenti, c'è stato bisogno di realizzare le metriche necessarie ...

Il prezzo? Rottamato dai Big data. Ma il reddito di cittadinanza potrebbe salvarci : L'economia del 'post denaro', come la definiscono gli autori. E forse - più che fantascienza - potrebbe essere già dietro l'angolo Tags Argomenti: Big Data reddito di cittadinanza Protagonisti: ...

I Good Charlotte a Milano nel 2019 - unica data italiana per il nuovo album Generation RX : prezzi dei Biglietti in prevendita : Annunciata l'unica data italiana dei Good Charlotte a Milano nel 2019: la band è pronta a ritornare nel nostro Paese per un concerto evento domenica 3 febbraio 2019 all'Alcatraz. Il gruppo dei fratelli Madden sarà nel nostro Paese per presentare il nuovo album di inediti dal titolo Generation RX, la cui uscita è prevista per il 14 settembre. Da metà anni '90, i Good Charlotte si sono affermati come una delle realtà più originali del pop ...

Passenger in Italia nel 2018 - un’unica data a Milano : info e Biglietti in prevendita : Un concerto di Passenger in Italia nel 2018: il cantautore inglese si esibirà nel nostro Paese per un'unica, imperdibile data a Milano! Dopo il rilascio del singolo Hell Or High Water, che anticipa il nuovo album Runway, Mike Rosenberg (in arte Passenger) ha annunciato una tournée internazionale che farà tappa anche in Italia: il cantautore sarà in concerto il prossimo 18 settembre all'Alcatraz di Milano. In occasione del concerto a ...

Concerto di Nek Max Renga in Sardegna - annunciata una nuova data : Biglietti in prevendita : Il Concerto di Nek Max Renga in Sardegna è ufficiale. Il trio è pronto a sbarcare nell'Isola per un nuovo live con il quale vanno ad arricchire il calendario estivo che avrebbe dovuto concludersi con lo spettacolo alla Summer Arena di Soverato, in programma per il 16 luglio. I tre artisti saranno in Concerto in Sardegna il 27 luglio. I biglietti sono in prevendita su TicketOne e in tutti i canali abilitati alla vendita. I prezzi sono ...

Un concerto degli Europe in Italia - unica data a ottobre : prezzo dei Biglietti in prevendita : Nel 2018 ci sarà un unico concerto degli Europe in Italia: la band di The Final Countdonw, Open Your Heart, Rock The Night e I'll Cry For You si esibirà in una sola data nel nostro Paese il prossimo autunno per presentare dal vivo l'ultimo album di inediti dal titolo Walk the Earth, rilasciato nel 2017 a due anni di distanza dal precedente War of Kings. Il gruppo svedese da oltre 40 milioni di dischi venduti in carriera, che ha spopolato tra ...

The Streets a Milano nel 2019 - prezzi dei Biglietti in prevendita su TicketOne per l’unica data in Italia : The Streets a Milano nel 2019, per un unico concerto in Italia in programma il prossimo febbraio. La data è quella del prossimo 24 febbraio, la location il Fabrique di Milano. I biglietti per assistere all'evento saranno a breve disponibili in prevendita. A più di 6 mesi dal concerto di The Streets a Milano, viene reso noto oggi che i biglietti per assistere all'evento saranno in vendita su TicketOne.it da venerdì 18 maggio alle ore 10.0. I ...