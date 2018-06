Beppe Grillo difende Giuseppe Conte | Infamanti allusioni sul premier telecomandato

Beppe Grillo : "Riconvertire Ilva con fondi Ue" : "Si parla di chiudere l' Ilva , cosa che nessuno ha mai pensato. Si pensa ad una riconversione , quindi mantenendo sempre l'occupazione nella bonifica ristrutturando il sito che è enorme, e quindi con ...

Ilva - Beppe Grillo : “Nessuno ha mai pensato di chiuderla. Riconversione e bonifica come nel bacino della Ruhr” : Non spegnerla, ma riconvertirla facendone una nuova Ruhr così che “il cielo sopra l’Ilva torni sempre più blu”. Beppe Grillo lancia dal suo blog un’idea per ‘ripensare’ Taranto e superare l’era del siderurgico, uno dei dossier più caldi che il neo-ministro dello Sviluppo Economico, Luigi Di Maio, dovrà trattare nelle prossime settimane e per il quale ha già ricevuto una richiesta di incontro urgente dai ...

Beppe Grillo : “Nessuno vuole chiudere l’Ilva di Taranto - vogliamo bonificarla e riconvertirla” : Beppe Grillo in un video pubblicato sul suo Blog sostiene che M5S non vuole chiudere l'Ilva di Taranto ma punta alla riconversione dell'impianto. "Con il reddito di cittadinanza e i fondi europei dedicati, potremmo trasformare il sito produttivo in un Parco Paesistico su modello del bacino del Ruhr oppure in un impianto per rinnovabili".Continua a leggere

Ilva - Beppe Grillo : 'Nessuno ha mai pensato di chiuderla' - : 'Si sta pianificando un pensiero, di sedersi ad un tavolo per rivalutare uno dei piu bei golfi del mondo', aggiunge. Tasse, Di Maio conquista i commercianti 7 giugno 2018 Nessun commento Leggi Tutto »...

Beppe Grillo dà la linea sull'Ilva : "Si parla di chiudere l'ilva, cosa che nessuno ha mai pensato. Si pensa ad una riconversione, quindi mantenendo sempre l'occupazione nella bonifica ristrutturando il sito che è enorme, e quindi con grande difficoltà, ma si deve preservare assolutamente un posto di lavoro". Lo dice Beppe Grillo in un video pubblicato sul suo blog. E noi potremmo fare fare, aggiunge, "con il reddito di cittadinanza e con i fondi che ci sono in ...

I Diplomati Magistrali incontrano Beppe Grillo : I Diplomati Magistrali, dopo lo sciopero della fame che va avanti ormai da 36 giorni, ci provano stavolta con Beppe Grillo, il quale cerca di non spegnere la loro speranza. La paura del licenziamento La paura che attanaglia i Diplomati Magistrali è quello di un licenziamento in conformità con la sentenza dell’Adunanza Plenaria di dicembre […] L'articolo I Diplomati Magistrali incontrano Beppe Grillo proviene da Scuolainforma.

Beppe Grillo : 'Mi candido al Quirinale così picchierò Luigi Di Maio' : 'Mi candido per diventare presidente della Repubblica . così, tanto per togliermi la soddisfazione di vedere arrivare Luigi Di Maio e dargli due schiaffi '. Tra il serio e il faceto, Beppe Grillo sul ...

Beppe Grillo festeggia il governo : “Arriva un mondo nuovo” : «Questo suono determina la divisione di un mondo che se ne sta andando con un mondo che arranca e sta arrivando», dice Beppe Grillo dal palco della festa M5S suonando una campanella che ricorda quella del passaggio di consegne da un governo all’altro. «C’è un mondo che se ne va, che agonizza, e un mondo che sta arrivando e noi stiamo accelerando»,...

Festa della Repubblica - Beppe Grillo in terrazza suona la campanella : Beppe Grillo in terrazza si gode lo spettacolo delle Frecce tricolore, durante le celebrazioni della Festa della Repubblica a Roma. Il cofondatore del Movimento 5 Stelle scherza con fotografi e ...

Beppe Grillo dedica la nascita del governo a Casaleggio : Beppe Grillo esulta per il governo giallo-verde. Lo fa pubblicando, su Twitter, una foto che lo ritrare con Gianroberto Casaleggio, cofondatore del Movimento 5 Stelle, scomparso nell'aprile 2016. Non si accontenta di rispolverare quella foto, aggiunge una frase: "Se lo puoi sognare, lo puoi fare. In alto i cuori!". Festeggia così, in modo secco, la "presa del potere". Il M5S ce l'ha fatta, è entrato nella stanza dei bottoni, forte di un grande ...

Beppe Grillo "CALMA" M5S : “POLITICA E NON VIOLENZA”/ E Di Maio lo segue sulla nuova linea "soft" : BEPPE GRILLO scrive al "Fatto Quotidiano" e calma il M5s: "questa è la politica, costruire idee diverse dalla violenza". Critiche al Colle, "sgambetto di Mattarella alla democrazia"(Pubblicato il Tue, 29 May 2018 15:27:00 GMT)

Governo - Beppe Grillo : 'Paradossalmente e finalmente si parla di politica' : Salvini: 'Macchè 'piano', prenderemo botto di voti' 28 maggio 2018 Nessun commento Leggi Tutto » Governo, Fortuna , Unicusano, : 'Momento difficile, ma no fine mondo' 28 maggio 2018 Nessun commento ...

Beppe Grillo ‘calma’ M5s : “politica e non violenza”/ Leader sul ’Fatto’ : “sgambetto Mattarella a democrazia” : Beppe Grillo scrive al "Fatto Quotidiano" e calma il M5s: "questa è la politica, costruire idee diverse dalla violenza". Critiche al Colle, "sgambetto di Mattarella alla democrazia"(Pubblicato il Tue, 29 May 2018 10:37:00 GMT)

Beppe Grillo : “Ormai il mercato decide al posto degli italiani” : Beppe Grillo commenta la crisi di governo: "Sono uscito stamattina e ho visto questa cose avvilente, persone che non parlano e con lo sguardo nel vuoto, come fossero state sostituite da un alieno entrato dentro come nei film di fantascienza. Perché non parla la gente? Perché è avvilita, perché c'è qualcuno o qualcosa che parla al posto di milioni di italiani, che è il mercato. Il mercato oggi è lo pseudonimo del capitalismo più avvilente e di ...