Benessere verde | la felicità passa per il contatto con piante e fiori

(Di venerdì 8 giugno 2018) Decorare la casa connon solo la renderà più bella e accogliente, ma ti renderà anche più felice e migliorerà la tua salute. E’ scientificamente provato, infatti, che lenon solo hanno effetti benefici sulla qualità del sonno, ma aiutano a gestire l’ansia, potenziano la memoria e sono efficaci per chi ha problemi di respirazione. Per beneficiare davvero del potere delle, è importante che abbiano un’odore percepibile che si disperda nella stanza. Per dormire meglio, ad esempio, è utile avere in prossimità del letto una pianta di gelsomino: l’aroma dei suoiha il potere di rilassare e di favorire il sonno. La stessa cosa vale per l’orchidea, che ha il vantaggio di migliorare l’umore. In alternativa, prova con una pianta di aloe che, liberando ossigeno durante la notte, è un vero e proprio purificatore d’aria e ...