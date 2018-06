Beautiful | RENA SOFER Quinn Fuller ha rinnovato il contratto con la soap!

tvsoap

(Di venerdì 8 giugno 2018) La produzione diè sempre restia a rilasciare molte informazioni sullo stato contrattuale dei membri del suo cast, in particolare per quanto riguarda i rinnovi degli accordi con gli attori. Stando però a Soaps In Depth,ha di recente stretto un nuovocon The bold and thealla scadenza del precedente; l’attrice continuerà dunque ad interpretareForrester, così come fa dal 2013. Per quanto riguarda le puntate americane, nella stagione 2017/18è stata molto defilata dalle vicende della soap, dopo essere invece stata la mattatrice assoluta nelle annate 2015/16 e 2016/17. Ma come già anticipatovi, l’estate – per quanto riguarda gli episodi in onda negli Stati Uniti – riporterà lain primo piano come parte integrante della storyline sentimentale che vedrà protagonista suo figlio, Wyatt assieme a Katie, ...