Beach Volley | i risultati delle qualifiche di Lecce del campionato italiano

Beach Volley Campionato Italiano : I risultati delle qualifiche di Lecce : Oggi su La Gazzetta dello Sport, media partner ufficiale della manifestazione, è stato inoltre pubblicato un numero speciale dell'inserto "V come Volley", in gran parte dedicato al Campionato ...

Beach Volley - World Tour 2018 Nantong. Agli ottavi Zuccarelli/Traballi - out al primo turno le altre azzurre : Una coppia azzurra avanti, le altre eliminate al primo turno. A Nantong l’Italia esulta a metà, anzi per un terzo perchè solo Zuccarelli/Traballi riescono a superare lo scoglio della prima giornata di gare nel main draw e volano Agli ottavi di finale dove domani alle 10 affronteranno la coppia di casa Qu/Bai, all’esordio in un torneo del World Tour assieme (per Qu è debutto assoluto, mentre Bai ha cinque tornei stagionali alle spalle ...

Beach Volley - World Tour 2018 Nantong. Zuccarelli/Traballi ok : ora sfida alle brasiliane! Sconfitte le azzurre provenienti dalle qualificazioni : Una vittoria e due Sconfitte: questo il bilancio, ampiamente previsto, della prima mattinata di gare per le tre coppie azzurre impegnate nel torneo 2 Stelle di Nantong in Cina. Le buone notizie arrivano dal binomio che era già in main draw, Zuccarelli/Traballi che ha avuto la meglio in tre set delle greche Karagkouni/Spiliotopoulou, ormai avversarie abituali delle coppie italiane in questa prima parte della stagione. Zuccarelli/Traballi hanno ...

Beach Volley - World Tour 2018 Nantong. Tris di coppie azzurre in tabellone principale : Meglio di così non poteva iniziare l’avventura azzurra nel torneo 2 Stelle di Nantong. Tutte le coppie della Nazionale italiana sono entrate in tabellone principale e l’unica nota negativa è la sconfitta di Perry/Nucete che, però, hanno lasciato via libera alle giovanissime Puccinelli/Gradini, bravissime poi ad ottenere l’ingresso nel main draw, assieme a Barboni/Costantini, mentre Traballi/Zuccarelli erano già certe ...

Beach Volley - Campionato Italiano 2018 San Cataldo. Sulla sabbia del Salento riparte la caccia al tricolore : Sarà il litorale di Marina di San Cataldo (LE) ad avere l’onore di dare il via al Campionato assoluto di Beach volley 2018, maschile e femminile. Tanto l’entusiasmo per l’inizio di questa stagione e tante le coppie iscritte pronte ad affrontare al meglio questi tre giorni di gare. Lista d’ingresso ricca di nomi noti sia per quanto riguarda la categoria maschile che quella femminile. Nel tabellone maschile, al primo posto tra le teste di serie ...

Beach Volley - tutto pronto per il Campionato italiano assoluto maschile e femminile : si parte l’8 giugno da Lecce : Da venerdì 8 a domenica 10 giugno il circuito nazionale organizzato dalla Federazione italiana pallavolo prenderà il via sul litorale di Lecce Semaforo verde per l’edizione 2018 del Campionato italiano assoluto maschile e femminile di Beach volley: da venerdì 8 a domenica 10 giugno il circuito nazionale organizzato dalla Federazione italiana pallavolo prenderà il via sul litorale di Lecce, a Marina di San Cataldo. Il più grande evento ...

Beach Volley - World Tour 2018 - Nantong. Quanta Italia in cerca del tabellone principale sulla sabbia cinese : Prosegue il circuito orientale del World Tour e, dopo l’interessante torneo di Jinjiang della settimana scorsa, il World Tour si trasferisce a Nantong, nella provincia del Jiangsu, sulla riva settentrionale del fiume Azzurro per un 2 Stelle solo femminile e la speranza degli appassionati Italiani è che anche la sabbia si colori di Azzurro. Sono ben quattro le coppie Italiane al via, con Zuccarelli/Traballi già certe della presenza nel Main ...

Beach Volley : A Lecce la prima tappa del Campionato Italiano Assoluto : L'evento sarà inoltre seguito dal media partner ufficiale La Gazzetta dello Sport. Il Campionato Italiano Assoluto è sostenuto dal Technical Sponsor EA7 Emporio Armani, dall'Official Sponsor Galbani ...

Beach Volley - i criteri di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Tra Mondiali e tornei - lotta per 48 posti : Il Cio ha ufficializzato i criteri di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020 per quanto riguarda il Beach volley. Nella capitale giapponese si assegneranno 2 titoli, uno per sesso. Vediamo nel dettaglio tutti i criteri imposti, ricordando che ci saranno a disposizione 96 posti in totale (48 squadre, equamente divise per sesso). QUANTI ATLETI PARTECIPANO alle Olimpiadi DI Tokyo 2020: Ai Giochi partecipano 24 coppie maschili e 24 ...

Beach Volley - World Tour 2018 Jinjiang. Crabb/Mayer : trionfo da favoriti. Ancora Giappone tra le donne : Gli statunitensi Crabb/Mayer e le Giapponesi Mizoe/Hashimoto sono i trionfatori del torneo 2 Stelle del World Tour di Jinjiang. Trevor Crabb e Mayer partivano con i favori del pronostico nel torneo maschile e, pur con qualche patema, sono riusciti a vincere secondo torneo della stagione dopo la vittoria Ancora più prestigiosa di Lucerna tre settimane fa. Gli statunitensi hanno completato il percorso netto della tre giorni cinese vincendo in ...

Beach Volley - World Tour 2018 Alanya. Costantini/Traballi si fermano ai piedi del podio : Si chiude con un quarto posto e con un pizzico di rammarico l’avventura di Silvia Costantini e Gaia Traballi nel torneo 1 Stella di Alanya in Turchia. per le due giocatrici italiane si tratta comunque del miglior risultato in carriera in un torneo del circuito mondiale ma a lasciare un pizzico di amaro in bocca alla coppia italiana è stato l’andamento delle due sfide decisive, entrambe perse al tie break. Nella semifinale la coppia ...

Beach Volley - World Tour 2018 - Alanya. Derby a Costantini/Traballi : è semifinale! : Prima semifinale della carriera nel World Tour per Silvia Costantini e Gaia Traballi che vincono il Derby dei quarti di finale del torneo 1 Stella di Alanya e volano in semifinale dove domani alle 10 affronteranno la coppia di casa Vence/Eryildiz che ha già incontrato (uscendo sconfitta) altri binomi azzurri in questa stagione. Costantini/Traballi, già qualificate per i quarti di finale avendo vinto il loro girone, hanno affrontato e battuto ...

Beach Volley : questi i gironi degli Europei olandesi : UTRECHT , OLANDA, - Si è svolta oggi ad Utrecht in Olanda la cerimonia delle Pool dei Campionati Europei di Beach Volley in programma dal 15 al 22 luglio. Sulla sabbia olandese si sfideranno le ...

Beach Volley - World Tour 2018 Alanya. Italia : doppio colpo! Traballi/Costantini già ai quarti : Gaia Traballi e Silvia Costantini non si fermano più e volano ai quarti di finale del torneo 1 Stella di Alanya in Turchia dopo una giornata perfetta con due successi che assicurano alla coppia Italiana il miglior risultato in carriera a livello internazionale. Sarà sicuramente migliore in assoluto per la giovane Gaia Traballi, mentre Costantini, male che vada, eguaglierà il quinto posto ottenuto tre settimane fa ad Aydin in Turchia in coppia ...