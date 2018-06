BCE - Rossi - Bankitalia - : Fine QE non avrà conseguenzesu economia : ... probabilmente già alla riunione della pRossima settimana, ma il ritiro degli stimoli monetari " non avrà conseguenze importanti" sull'economia italiana. Lo ha detto il Direttore generale di ...

BCE - Rossi - Bankitalia - : con fine Qe no effetti gravi per Italia : Parma, 8 giu. , askanews, La fine graduale del quantitative easing della Bce non avrà 'conseguenze importanti' per l'economia Italiana. Lo ha detto il direttore generale della Banca d'Italia, Salvatore Rossi, secondo cui 'non dobbiamo preoccuparci che il Qe cessi e che la politica monetaria europea si normalizzi. ...

BCE - Praet conferma : settimana prossima "fondamentale" per il futuro del QE : Giugno potrebbe dunque rivelarsi un'opportunità fondamentale per la banca centrale, di far capire ai mercati quanta fiducia ha nell'economia dell'area dell'euro. Se infatti è vero che il ritmo di ...

BCE - Praet : la settimana prossima il Consiglio valuterà uscita da stimoli : Teleborsa, - La Banca Centrale Europea , BCE , è alle prese con l'uscita dal Quantitative easing. "La prossima settimana, il Consiglio direttivo della BCE valuterà se i progressi fatti finora sono ...

BCE : previsto tasso inflazione prossimo 2% a medio termine** : Roma, 10 mag. , AdnKronos, Il vigore di fondo dell'economia continua ad alimentare la fiducia nel fatto che l'inflazione convergerà verso l'obiettivo di un tasso inferiore ma prossimo al 2 per cento nel medio termine. E' l'indicazione contenuta nel ...

