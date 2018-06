Bce | Nato | def i primi «salti» dal contratto ai fatti

ilsole24ore

(Di venerdì 8 giugno 2018) A poche ore dall’insediamento e la fiducia, per il premier Conte e non solo per lui, non c’è tempo per la luna di miele. Debutta al G7 e non sarà un primo test facile soprattutto per...