Bayern Monaco | partnership con Perform incentrata sull’America Latina

Calciomercato Juventus - riscattato ufficialmente Douglas Costa : al Bayern Monaco 40 milioni di euro : La Juventus ha esercito il riscatto di Douglas Costa, versando nelle casse del Bayern Monaco ben quaranta milioni di euro La Juventus ha riscattato Douglas Costa dal Bayern Monaco. Dopo un anno a Torino, il brasiliano è stato acquistato a titolo definitivo dal club bianconero, esercitando il diritto di opzione. Al Bayern andranno 40 milioni di euro pagabili in due esercizi. Al verificarsi di determinate condizioni nel corso della durata del ...

Calciomercato - è scontro tra Lewandowski e il Bayern Monaco : "Costa 200 milioni" : Il valzer dei bomber gira tutt'intorno a "Lewa". E' lui il più ambito, è lui quello che più si è esposto per cambiare squadra. Robert Lewandowski, rottura con il Bayern...

Le svendite del Bayern Monaco : da Wagner a Bernat : TORINO - Il Bayern Monaco non è abituato a vendere i propri giocatori a cifre risibili, ma in questa primavera che volge all'estate si sta profilando una situazione ai limiti dell'eccezionalità: il ...

Juve - Lewandowski è più che un'idea : asse con il Bayern Monaco - Higuain... : Profilo ideale per sostituire il Pipita e a giocare a favore dei bianconeri due fattori, come riporta l'edizione odierna de Il Corriere dello Sport : la prima sono gli ottimi rapporti tra le due ...

Robert Lewandowski - addio al Bayern Monaco/ La Juventus alla finestra : meglio il polacco o Mauro Icardi? : Robert Lewandowski dice addio al Bayern Monaco dopo 4 anni. "E' pronto per nuove sfide, il club è già stato avvisato" ha affermato l'agente del bomber polacco.(Pubblicato il Wed, 30 May 2018 23:16:00 GMT)

Bayern Monaco - Lewandowski in partenza : "Sente il bisogno di cambiare e affrontare una nuova sfida" : L'agente: "I responsabili del club sono stati già informati". Il Real Madrid è pronto ad affidargli il centro dell'attacco

Bayern Monaco - Lewandowski si mette sul mercato : Al tempo stesso però gioco per uno dei migliori club al mondo e ho ancora qualche obiettivo da raggiungere. Al momento non penso al futuro'. Stop alle voci dunque, la permanenza di Alaba al Bayern è ...

Calciomercato - l'agente di Lewandowski : 'Vuole lasciare il Bayern Monaco' : l'agente poi prosegue: "Le motivazioni di Robert non sono i soldi oppure una squadra in particolare, visto che praticamente ogni top club vorrebbe il miglior attaccante del mondo dalla loro parte. ...

Ag. Lewandowski : 'Robert ha deciso - vuole lasciare il Bayern Monaco' : Non è una questione di soldi o di una squadra in particolare, tutti i club vorrebbero il miglior attaccante del mondo . Hoeness e Rummenigge hanno una grande esperienza, dovrebbero capire la ...

La rivelazione di Lewandowski accende il calciomercato : “vado via dal Bayern Monaco” - ecco i club pronti ad accaparrarselo : Lewandowski ha deciso di lasciare il Bayern Monaco per iniziare una nuova pagina della sua carriera altrove, probabilmente lontano dalla Germania e dalla Bundes “Robert ha deciso, sente il bisogno di cambiare e affrontare nuove sfide. Abbiamo già avvisato i dirigenti del Bayern, sanno tutto. Non è una questione di soldi o di una squadra in particolare, tutti i club vorrebbero il miglior attaccante del mondo. Hoeness e Rummenigge hanno una ...

Bayern Monaco - Vidal in guai serissimi : il cileno rischia dieci anni di carcere : Accusato di lesioni corporali insieme al fratello Sandrino, Arturo Vidal rischia dieci anni di carcere guai seri per Arturo Vidal, il centrocampista del Bayern Monaco rischia dieci anni di carcere per essere stato protagonista di una rissa in discoteca lo scorso settembre. Il cileno, insieme al fratello Sandrino, è accusato di lesione corporali e potrebbe essere rinviato a giudizio dal tribunale di Monaco. In caso di eventuale condanna, Vidal ...

Coppa di Germania all'Eintracht - ma il Var tradisce il Bayern Monaco : Eintracht Francoforte campione battendo 3-1 in finale il Bayern , la prossima squadra di Kovac, , ma il Var...

Tonfo Bayern Monaco - l’Eintracht Francoforte vince la DFB Pokal : Clamoroso Tonfo del Bayern Monaco nella finale di DFB Pokal contro l’Eintracht Francoforte, 1-3 il risultato finale e grande sorpresa. Lewandowski vicino al gol, traversa al 5′ minuto, quattro minuti dopo l’Eintracht passa in vantaggio con l’ex Fiorentina Rebic, al 53′ il pareggio con Lewandoski. Poi ancora protagonista Rebic che in contropiede brucia Hummels in velocità e batte Ulreich, nel finale il definitivo 1-3 ...

Pronostico Bayern Monaco-Eintracht Francoforte - Finale DFB Pokal 19-5-2018 e Analisi : DFB Pokal, Finale, Analisi e Pronostico di Bayern Monaco-Eintracht Francoforte, Sabato 19 Maggio 2018. Kovac sfida il suo futuro e la leggenda Heynckes. Bayern Monaco–Eintracht Francoforte, sabato 19 maggio. I campioni della Bundesliga affrontano in Finale di Coppa di Germania la sorpresa Francoforte, alla seconda Finale consecutiva. Dodici mesi fa la squadra di Niko Kovac, già nominato nuovo allenatore del Bayern per la prossima ...