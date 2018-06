Basket | stagione finita per Flaccadori | problema al cuore | verrà operato

sportfair

(Di venerdì 8 giugno 2018)per uncardiaco che lo costringerà a restare ai box per diverse settimane, niente finale contro l’Olimpia Diegonon rientrerà per le restanti gare della finale playoff del campionato di Serie A di. Inizialmente la guardia di Trento è rimasta fuori dal campo per unai flessori della coscia sinistra, adesso però, è stato riscontrato un lievecardiaco al giovane cestista,che lo costringe a finire sotto i ferri ed a non presenziare nella finalissima contro Milano. Nulla di particolarmente grave per, ma un intervento di routine che lo costringerà comunque ad uno stop di un mese. L'articoloperalSPORTFAIR.