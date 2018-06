Bari | da piazza Moro al Terminal Crociere con l' Amtab | il 15 giugno parte la nuova linea

Bari - spaccio in piazza Cesare Battisti : arrestati 5 extracomunitari VIDEO : La Polizia di Stato ha eseguito cinque arresti per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti in piazza Cesare Battisti, a Bari, in esecuzione di un'ordinanza di custodia emessa dal G.I.P. del ...

Bari - agenti e pattuglie in piazza Umberto : controlli antidroga nei luoghi dello spaccio : piazza Umberto passata al setaccio. Questo pomeriggio, nel centralissimo teatro dello spaccio in pieno centro cittadino, agenti e pattuglie della Polizia stanno battendo in lungo e in largo la zona, ...

Caos Piazza San Carlo durante Juve-Real : Appendino fa scaricaBarile : Chiara Appendino, sindaco di Torino, interrogata dai Magistrati su quanto successo in Piazza San Carlo durante la finale di Champions, ha fatto il nome, per ben 12 volte, di Paolo Giordana, suo ex braccio destro. Per la prima cittadina del capoluogo piemontese, è lui, l'organizzatore dell'evento, il vero responsabile di quanto accaduto la sera del 3 giugno 2017 quando, mentre si trasmetteva sui maxi schermi Juventus-Real, scoppiò il Caos e morì, ...

Bari - prende i poliziotti a calci e pugni : arrestato 43enne ubriaco in piazza Moro : Questa notte, intorno alle ore 3, gli agenti di Polizia di Bari sono intervenuti in piazza Aldo Moro per sedare una lite. Nel corso dell'intervento un uomo di 43 anni, in evidente stato di ebbrezza, ...