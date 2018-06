Barbara D’Urso | Pomeriggio Cinque finito | stagione di grande successo

Domenica In - il colpaccio di Mara Venier : due opinionisti “rubati” a Barbara d’Urso? : La notizia non è ancora ufficiale, ma dopo la gaffe involontaria di Mara Venier a ‘Che tempo che fa’, il suo...

Mara Venier torna a Domenica In e “ruba” due opinionisti a Barbara d’Urso : Mara Venier a Domenica In contro Barbara d’Urso a Domenica Live Mara Venier torna a condurre Domenica In e dal prossimo settembre sarà scontro con l’amica Barbara d’Urso a Domenica Live. Come fa sapere Spy, zia Mara ci tiene molto a questo ritorno alla conduzione e per questo ha subito richiamato nella sua squadra due […] L'articolo Mara Venier torna a Domenica In e “ruba” due opinionisti a Barbara ...

“L’ho dovuto fare”. Boom Francesca Cipriani : da Barbara D’Urso arriva con il nuovo seno. L’ex naufraga mostra la mercanzia in diretta tv : Problemi di salute per Francesca Cipriani. L’ex naufraga dell’Isola dei famosi ha raccontato di essere finita in ospedale a seguito di un intervento estetico (l’ennesimo) al seno. Ospite di Barbara D’Urso, nel salotto di Pomeriggio Cinque, la Cipriani ha spiegato quello che è successo. “Lo scorso anno ho fatto alcune punture di acido ialuronico al seno (oltre alle protesi, ndr) e sono diventate vere e proprie ...

Quelle brave ragazze - Valeria Graci : “Mi piacerebbe aver ospite Barbara d’Urso” : Dopo il successo ottenuto l’estate scorsa, Valeria Graci è tornata alla conduzione di “Quelle brave ragazze” il programma di Rai 1 in onda dal lunedì al venerdì per tutta l’estate. Insieme a lei, al timone, vi sono anche: Veronica Maya, Mariolina Simone e Arianna Ciampoli. Di cosa si parla nel talk tutto al femminile? I temi sono svariati proprio per abbracciare una fetta di target più ampia possibile. Ci si confronta e ...

Barbara D’Urso annuncia Avanti un altro. Bonolis : “Ce l’ha fatta!” : Paolo Bonolis sull’annuncio di Barbara d’Urso: “Dopo 7 anni ce l’ha fatta” Una puntata speciale di Avanti un altro in prima serata è un regalo per tutti coloro che ne sentono la mancanza. Il quiz condotto da Paolo Bonolis con la partecipazione attiva di Luca Laurenti in onda su Canale 5 questa sera può contare su un parterre di ospiti di tutto rispetto: tra i tanti Cristiano Malgioglio, Barbara d’Urso, ma ...

GF 16 si farà - probabile conferma per Barbara D’Urso : A pochi giorni dalla finale del GF 15, Mediaset rilancia la possibilità di una sedicesima edizione del reality show con Barbara d’Urso alla conduzione Il GF 16 si farà. Non sembrano esserci dubbio sul destino di uno dei reality show di maggior successo del piccolo schermo. Nonostante gli ascolti non esaltanti della finale del GF 15, che ha visto trionfare il Tarzan di Viterbo Alberto Mezzetti, l’azienda del Biscione avrebbe ...

Annunciati gli ospiti di Avanti un altro Pure di sera da Gigi D’Alessio a Barbara d’Urso : Anche Gigi D'Alessio tra gli ospiti di Avanti un altro Pure di sera. La prima serata di Canale5 è pronta a ospitare lo speciale nel quale Paolo Bonolis accoglierà tanti grandi nomi del mondo dello spettacolo, compresa Barbara d'Urso. Oltre ai nomi già Annunciati, presente in studio anche una versione inedita di Laura Palmer. Il meccanismo di gioco sarà completamente rivoluzionato e studiato appositamente per l'occasione. Gli ospiti saranno ...

Barbara D’Urso ritorna sul set nei panni della Dottoressa Giò : Barbara D’Urso dal grande schermo è pronta a compiere un passo indietro nel passato. La conduttrice ha deciso di tornare a fare l’attrice e sarà sui canali Mediaset per la nuova stagione dopo l’estate. E sarà un gran ritorno, a 20 anni di distanza. La D’Urso tornerà a vestire i panni della “Dottoressa Giò” che tanto successo riscosse negli Anni 90. Un sequel che dovrebbe essere articolato in quattro episodi che saranno ...

“Ma dai!”. Incredibile Barbara D’Urso : dove la vedremo. Archiviato il Grande Fratello - ecco l’annuncio clamoroso. I fan non stanno nella pelle : Il Grande Fratello se l’è già lasciato alle spalle (con la vittoria del viterbese Alberto Mezzetti) insieme alle mille polemiche di questa ultima edizione (che comunque ha registrato numeri pazzeschi). Barbara D’Urso è concentratissima sulle sue prossime avventure professionali e torna a stupire tutti con una novità Incredibile. Dal Grande schermo dei talk show pronta a compiere un passo indietro nel passato. La conduttrice ...

La nuova Dottoressa Giò 3 - con Barbarà D’Urso sarà ispirata a Grey’s Anatomy : Barbara D’Urso, “nostra signora delle faccette”, tornerà a rivestire i panni della Dottoressa Giò. Ormai la conferma è ufficiale ed è stata la stessa Queen of Caffeucci a darla in diretta nazionale durante un’intervista concessa ai microfoni di Tv Talk – anche se qualche indiscrezione era già trapelata prima. Conclusi gli impegni de Il Grande Fratello, nella notte del 4 giugno incoronando vincitore Alberto Mezzetti, e anche l’impegno ...

La Dottoressa Giò - trama del sequel con Barbara D’Urso : Ha concluso, non a caso, il Grande Fratello auscultando il cuore dei finalisti, per cogliere il battito accelerato del vincitore. Ora, per l’instancabile e inossidabile Barbara D’Urso, si apre la stagione della fiction. La conduttrice torna per 4 serate nei panni dell’indimenticabile Dottoressa Giò, protagonista di uno tra i primi e più amati medical drama della televisione italiana. La regia è di Antonello Grimaldi (Caos Calmo al ...

AVANTI UN ALTRO - PURE DI SERA/ Diretta e ospiti : Barbara D’Urso e Gigi D’Alessio : AVANTI un ALTRO, PURE di SERA: Paolo Bonolis e Luca Laurenti conducono, oggi, mercoledì 6 giugno, una SERAta speciale insieme a tanti ospiti come Barbara D'Urso e Gigi D'Alessio.(Pubblicato il Wed, 06 Jun 2018 07:05:00 GMT)

Aida Nizar dice no al GF Vip : c’entra Barbara d’Urso? : Grande Fratello Vip: Aida Nizar rifiuta per Barbara d’Urso? Aida Nizar, è inutile negarlo, è stata una delle protagoniste indiscusse della quindicesima edizione del reality condotto da Barbara d’Urso. Il nome della bella provocatrice spagnola è spuntato, qualche giorno fa, tra i personaggi che andrebbero a formare il cast della nuova edizione del GF Vip. Aida però, su uno dei suoi profili social, ha risposto a una fan che le ...

Amanda Lear asfalta Barbara D’Urso e Simona Izzo! : E’ guerra tra Amanda Lear, Barbara D’Urso e Simona Izzo! La cantante vuole togliersi qualche sassolino dalle scarpe riguardo la sua sessualità! Parole taglienti che non lasciano spazio all’ipocrisia! Scopriamo che cosa è accaduto! Lo scorso anno è andata in onda la seconda edizione del Grande Fratello Vip. Simona Izzo un bel giorno nella casa più spiata dagli italiani, confidò ai coinquilini che Amanda Lear non era una donna ...