Barbara D’Urso - Pomeriggio Cinque finito : stagione di grande successo : Barbara D’Urso saluta il pubblico di Pomeriggio 5: appuntamento a settembre Venerdì 8 giugno 2018 è andata in onda l’ultima puntata di Pomeriggio 5, il rotocalco di cronaca, attualità e intrattenimento condotto dalla straordinaria Barbara D’Urso. Da lunedì il caffeuccio non sarà più lo stesso senza lei in tv. Dopo aver salutato qualche settimana fa il pubblico di Domenica Live e lunedì scorso quello della quindicesima ...

Domenica In - il colpaccio di Mara Venier : due opinionisti “rubati” a Barbara d’Urso? : La notizia non è ancora ufficiale, ma dopo la gaffe involontaria di Mara Venier a ‘Che tempo che fa’, il suo...

“L’ho dovuto fare”. Boom Francesca Cipriani : da Barbara D’Urso arriva con il nuovo seno. L’ex naufraga mostra la mercanzia in diretta tv : Problemi di salute per Francesca Cipriani. L’ex naufraga dell’Isola dei famosi ha raccontato di essere finita in ospedale a seguito di un intervento estetico (l’ennesimo) al seno. Ospite di Barbara D’Urso, nel salotto di Pomeriggio Cinque, la Cipriani ha spiegato quello che è successo. “Lo scorso anno ho fatto alcune punture di acido ialuronico al seno (oltre alle protesi, ndr) e sono diventate vere e proprie ...

Alberto Dandolo contro Barbara d'Urso e il Grande Fratello : 'Avete reso Gina Lollobrigida una caricatura' : Secondo Dandolo infatti, l'attrice 90enne famosa in tutto il mondo , avrebbe dovuto essere tutelata e non fatta passare come una caricatura perchè questo gesto, nei confronti della Lollobrigida , è ...

Barbara D'Urso - è successo dopo anni : la frase per Avanti un altro ha spiazzato tutti : Per beneficenza si fa di tutto e si può anche sotterrare l'invisibile ascia di guerra che Paolo Bonolis e Barbara D'Urso avrebbero reciprocamente alzato da anni. Il miracolo si è compiuto ieri sera su ...

Aida Nizar/ “Barbara d'Urso? Mi hanno chiamato altre reti - ma non dimentico chi mi ha lanciato” : Aida Nizar e l'amore, i progetti per il futuro e i suoi trascorsi sentimentali e lavorativi in Spagna: il racconto a Novella 2000 dell'effervescente concorrente del Grande Fratello 2018.(Pubblicato il Thu, 07 Jun 2018 11:56:00 GMT)

Quelle brave ragazze - Valeria Graci : “Mi piacerebbe aver ospite Barbara d’Urso” : Dopo il successo ottenuto l’estate scorsa, Valeria Graci è tornata alla conduzione di “Quelle brave ragazze” il programma di Rai 1 in onda dal lunedì al venerdì per tutta l’estate. Insieme a lei, al timone, vi sono anche: Veronica Maya, Mariolina Simone e Arianna Ciampoli. Di cosa si parla nel talk tutto al femminile? I temi sono svariati proprio per abbracciare una fetta di target più ampia possibile. Ci si confronta e ...

Barbara D'Urso e Paolo Bonolis insieme in tv dopo gli scontri : trionfa la pace : Colpo di scena a Mediaset: Paolo Bonolis e Barbara D'Urso insieme in tv. E' successo questa sera nel corso della puntata speciale di Avanti un altro, il fortunato game show della fascia oraria preserale di Canale 5 che eccezionalmente è stato trasmesso in prime time per motivi benefici. Tra gli ospiti d'eccezione di questa puntata speciale di Avanti un altro c'è stata anche la conduttrice del Grande Fratello 2018, che per la prima volta ha ...

Barbara D'URSO/ Bacio alla francese con Paolo Bonolis ma... (Avanti un altro pure la sera!) : BARBARA D'URSO, dopo il grande successo del Grande Fratello 2018 torna in televisione per il quiz show condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti. (Avanti un altro pure la sera!)(Pubblicato il Wed, 06 Jun 2018 22:17:00 GMT)