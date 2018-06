Bankitalia | nasce iniziativa itinerante per spiegare la banca centrale 2

sportfair

: Un’assicurazione sul debito? Nell’assoluto vuoto politico una proposta alternativa nasce da un gruppo di economis… - Alessandro6365 : Un’assicurazione sul debito? Nell’assoluto vuoto politico una proposta alternativa nasce da un gruppo di economis… - FerrareseGianni : Nell’assoluto vuoto politico una proposta alternativa nasce da un gruppo di economisti italiani, fra cui Marcello M… -

(Di venerdì 8 giugno 2018) (AdnKronos) – “Viviamo un tempo di cambiamento straordinari, nel quale circolano notizie più o meno vere in tempo reale. Difficile selezionare tutte le informazioni che riceviamo, che sono tantissime. Sapere utilizzare le informazioni rappresenta una sfida continua” ha spiegato il governatore. “Le istituzioni si rivelano come qualcosa di difficile da comprendere e facile da criticare, con una difficoltà crescente da parte nostra di riuscire a raggiungere la collettività e lad’Italia lavora per la collettività. C’è la difficoltà di comprendere questioni complesse. Laoggi è diversa rispetto a 10-20-50 anni fa. E’ difficile anche da parte nostra riuscire a comunicare in modo semplice, cercando di rendere comprensibile quello che si fa, gli strumenti che utilizziamo, gli obiettivi.“Pubblichiamo – ha ricordato ...