Banco BPM | Castagna | su crediti deteriorati capiremo prima dell' estate

BORSA ITALIANA OGGI/ Milano news : chiusura a +0 - 26% - Banco BPM a +4 - 41% (6 giugno 2018) : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari OGGI non ha tantissimi dati macroeconomici in agenda, specialmente dall'Europa. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Wed, 06 Jun 2018 17:39:00 GMT)

Banco BPM : al via il progetto Exodus : Il sistema bancario italiano prosegue sul percorso di consolidamento delle strutture di capitale e riduzione degli NPL, anche grazie alla prima adozione del principio contabile interazionale denominato IFRS9 e alle pressioni delle autorità di vigilanza. A questo proposito Banco BPM ha messo in cantiere il cosiddetto progetto Exodus, un piano per la dismissione di un portafoglio di crediti deteriorati del valore lordo di circa 5 miliardi. I ...

Ferrari - Fila - Banco BPM e... Il portafoglio del governo Conte I titoli favoriti dai giallo-verdi : Moncler, Ferrari, Buzzi Unicem, ma anche Fila e Prysmian: mentre gli investitori attendono di vedere se il governo Conte seguirà il suggerimento dell’Istituto Bruno Leoni di arrivare ad un’aliquota unica del 25% per Irpef e Iva che ridurrebbe la pressione fiscale italiana sostenendo la ripresa, gli analisti continuano a predicare prudenza e suggeriscono portafogli ben diversificati anche sotto il profilo valutario. Se per i ...

Piazza Affari brinda a nuovo governo - Ftse Mib sale del 2% trainato dai bancari. Brilla Banco BPM - attesa per piano Fca : Il ministero dell'Economia andrà a Giovanni Tria, mentre Paolo Savona sarà alla guida del ministero degli Affari europei. Matteo Salvini e Luigi Di Maio affiancheranno Conte come vicepremier e ...

Banco BPM - ok a cartolarizzazione crediti in sofferenza per 5 - 1 mld : Teleborsa, - Il Consiglio di Amministrazione di Banco BPM S.p.A. ha approvato la cessione di un portafoglio di crediti in sofferenza originati dalle banche del Gruppo il cui valore nominale lordo alla ...

BORSA MILANO poco mossa - bene Banco BPM - cade Tenaris - a maggio -9% : ...il quadro di un pomeriggio scoppietante sonoarrivate le parole distensive di Donald Trump sulla Corea delNord e l'annuncio dei dazi Usa su alluminio eacciaio Tornando alla situazione politica ...

Banco BPM guida la riscossa dei bancari a Milano : Teleborsa, - Tornano gli acquisti sul Banco BPM, che si porta in cima al FTSE Mib con un balzo del 4,59% a 2,272 euro. Le ultime notizie dal fronte politico italiano sembrano aver calmato gli ...

BORSA ITALIANA OGGI/ Milano news : Fca a +1 - 9% - Banco BPM a +2 - 2% - 31 maggio 2018 - : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari OGGI ha diversi dati macroeconomici in agenda, ma saranno più importanti le scelte di Cottarelli.

BORSA ITALIANA OGGI/ Milano news : Fca a +1 - 9% - Banco BPM a +2 - 2% (31 maggio 2018) : BORSA ITALIANA news. Per Piazza Affari OGGI ci sono dati macroeconomici in agenda, sia dagli Stati Uniti che dall'Europa. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Thu, 31 May 2018 10:14:00 GMT)

In bella mostra Banco BPM : Ottima performance per la banca nata dalla fusione del Banco Popolare con la Popolare di Milano , che scambia in rialzo del 2,40%. La tendenza ad una settimana di Banco BPM è più fiacca rispetto all'...

Fanno esplodere il Bancomat del Banco Bpm : Nella notte tra lunedì e martedì ignoti hanno tentato di svaligiare il Bancomat del Banco Bpm di Palestro, in via XXVI Aprile. Applicando cariche esplosive o forse una miscela di gas hanno tentato di ...

Banco BPM in picchiata a Piazza Affari : In forte ribasso la banca nata dalla fusione del Banco Popolare con la Popolare di Milano , che mostra un disastroso -6,97%. Lo scenario su base settimanale di Banco BPM rileva un allentamento della ...