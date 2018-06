Banca Generali apre una nuova sede a Carrara

Borsa - Ftse Mib chiude su : bene Fineco e Banca Generali : (Alliance News) - Dopo una rapida risalita dai minimi intraday nel pomeriggio, il principale indice di Piazza Affari chiude in rialzo la sessione di scambi di mercoledì 6 giugno 2018. Il Ftse Mib...

Unicredit punta a Est : accordo con Allianz e Generali per la Banca-assicurazione : MILANO - Non si sono ancora sopite le voci sul possibile matrimonio tra Unicredit e SocGen , declassate comunque dagli analisti come possibilità remota, che la banca guidata da Mustier annuncia di ...