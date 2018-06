Austria - il governo chiude 7 moschee e decide l’espulsione di alcuni imam : Giro di vite in Austria contro l’Islam «illecito». Il governo di Vienna ha infatti comunicato la chiusura di 7 moschee e l'imminente espulsione di alcuni imam. Come hanno spiegato il...

Austria - giudicare governo Italia su fatti non su parole : BRUXELLES - "Dobbiamo giudicare" il nuovo governo governo Italiano "sui fatti e non sulle parole, e vedere cosa farà". Così la ministra dell'economia Austriaca Margarete Schramboeck al suo arrivo al Consiglio Ue commercio. Per l'Austria "l'Italia è un partner importante, in particolare un partner economico molto importante", ha ...

Il Governo Austriaco premia la Squadra mobile di Bolzano : Bolzano . Il ministro degli interni austriaco Herbert Kickl ha premiato, nel corso di una cerimonia a Vienna, i poliziotti della Squadra mobile della Questura di Bolzano, per aver contribuito all'...