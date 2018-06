Austria | chiuse sette moschee ed espulsi alcuni imam

blogo

: La linea dura di Kurz: chiuse 7 moschee in Austria, espulsi gli imam - Corriere : La linea dura di Kurz: chiuse 7 moschee in Austria, espulsi gli imam - RaiNews : #Austria, guerra a '#islam politico': espulsi imam, chiuse moschee. Come ha spiegato il cancelliere Kurz, i capi re… - voltes48 : RT @evavola: Nota le differenze: In #Austria vengono chiuse 7 moschee,espulsi imam per finanziamenti illeciti. A #Milano autorizzati 6 luo… -

(Di venerdì 8 giugno 2018) L’chiudeed annuncia l’one di: è tolleranza zero da parte del governo di ultra-destra nei confronti dell’islam. Secondo quanto riferiscono le agenzie di stampa, i capi religiosi dell'associazione Atib (Unione turco-islamica per le collaborazione culturale e sociale in) sono accusati di finanziamenti illeciti e di conseguenza di aver violato la leggeca sull’islam. In queste ore, circa 40rischiano inoltre di perdere i rispettivi permessi di soggiorno.In totale, sonolenei confronti delle quali è stata disposta la chiusura: quattro si trovano a Vienna, due in Altae una in Carinzia. Il decreto è stato firmato dalla cancelleria per le questioni religiose ed è inappellabile, perché come ha ribadito anche il cancelliere Kurz (Oevp) "innon c'è spazio per società parallele e radicalizzazioni". Gli ...