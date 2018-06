Austria chiude 7 moschee | la Turchia | una decisione contro l' Islam

Austria - il governo chiude 7 moschee e decide l’espulsione di alcuni imam : Giro di vite in Austria contro l’Islam «illecito». Il governo di Vienna ha infatti comunicato la chiusura di 7 moschee e l'imminente espulsione di alcuni imam. Come hanno spiegato il...

Austria - Kurz : “Chiuderemo 7 moschee ed espelleremo imam vicini alla Turchia” : Un giro di vite contro l’islam “politico”. L’Austria ha annunciato la chiusura di 7 moschee e l’imminente espulsione di alcuni imam. Come hanno spiegato il cancelliere Sebastian Kurz (Oevp) e il ministro degli Interni Herbert Kickl (Fpoe), i capi religiosi dell’associazione Atib, Unione turco-islamica per le collaborazione culturale e sociale in Austria, sono accusati di finanziamenti illeciti dall’estero e di violazione ...

L’Austria espellerà imam finanziati dall’estero e chiuderà 7 moschee : L’Austria espellerà diversi imam che ricevono finanziamenti dall’estero e chiuderà sette moschee, nell’ambito di un giro di vite contro “l’islam politico”. Lo ha annunciato il cancelliere austriaco, Sebastian Kurz, spiegando che la decisione giunge a seguito di un’indagine lanciata dall’autorità per gli affari religiosi dopo che quest’anno sono em...

L’Austria espellerà un gruppo di imam e chiuderà sette moschee : Durante una conferenza stampa sull’Islam politico, il cancelliere austriaco Sebastian Kurz ha annunciato che l’Austria espellerà un gruppo di imam finanziati dall’estero e chiuderà sette moschee. Kurz ha spiegato che sono le conseguenze di un’indagine su alcune fotografie scattate in una The post L’Austria espellerà un gruppo di imam e chiuderà sette moschee appeared first on Il Post.

Dopo Pasqua l'Austria chiude ancora ai Tir : Proprio in un momento nel quale l'economia è finalmente ripartita, non si dovrebbe infatti frenarla con simili decisioni. «In questo modo si eviterebbe anche che i beni trasportati diventino più cari ...