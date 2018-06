Australia Mangia semi di melograno | donna muore di epatite A

La misteriosa ulcera carnivora mangia-carne in Australia : i medici brancolano nel buio : Sempre più fitto il mistero Australiano dell’epidemia chiamata ulcera carnivora. Si tratta dell’ulcera di Buruli, una infezione della pelle diffusa per ora in Africa e che negli ultimi 4 anni in Australia è aumentata del 400% dei casi. Nel 2017 sono state riconosciute 275 nuove infezioni andando a sfiorare i numeri veri e propri di epidemia. Come ha dichiarato il dottor Daniel O’Brien, esperto di malattie infettive,”sono ...