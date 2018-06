Ausilio | ' Icardi resta all' Inter Nainggolan non piace solo a noi Cancelo e Rafinha? Ci

Calciomercato Inter - Wanda Nara : 'Tre big vogliono Icardi : rinnova o va via. Incontreremo Ausilio' : Quanti occhi su Icardi: "Lo cercano le tre migliori squadre del mondo" Wanda Nara ha poi continuato ampliando il discorso sulle squadre Interessate all'attaccante argentino: "Ci sono molti club che ...

Calciomercato Inter - Ausilio : 'Icardi? Miglioreremo il suo contratto' : "Icardi ha un contratto di tre anni. La volontà e la voglia è di migliorare qualcosa nel suo contratto dando la giusta gratificazione al ragazzo. Con lui e con altri ci siederemo al tavolo per parlare ...

Mercato - Inter - Ausilio : "Icardi? Vogliamo migliorare il suo contratto" : nerazzurro Piero Ausilio che però vuole fare chiarezza sul futuro dell'attaccante argentino: "Icardi ha un contratto di tre anni - afferma il dirigente a Radio Anch'io Sport - La volontà e la voglia ...

Ausilio : "Non vogliamo vendere Icardi" : 'Non valuteremo offerte per Icardi: vogliamo costruire il futuro con lui. La volontà è quella di migliorare il nostro rapporto'. Lo dice il ds dell'Inter, Piero Ausilio, a margine del premio Gentlemen ...

Calciomercato Inter - Ausilio : 'Icardi non è sul mercato. Cancelo e Rafinha? C'è la possibilità di tenerli' : La Champions come obiettivo da centrare, il quarto posto da arpionare all'ultimo respiro con lo scontro diretto contro la Lazio che vale l'Intera stagione. Archiviato il pesantissimo ko arrivato ...

Calciomercato Inter - Ausilio svela un retroscena su De Vrij - annuncio su Icardi : Calciomercato Inter – L’Inter è concentrata sull’ultima giornata del campionato di Serie A, scontro diretto con la Lazio per l’ultimo posto valido per la qualificazione in Champions League. Il club nerazzurro si muove anche per la prossima stagione, annunciato De Vrij, ecco le dichiarazioni di Ausilio ai microfoni di Sky Sport: “caso De Vrij? Tare ha detto quello che pensa ma se le sue parole erano rivolte ...

Inter - Ausilio : "Icardi resta con o senza Champions. De Vrij? Lazio avvisata a marzo" : Piero Ausilio e ha ribadito la posizione di sempre: "Icardi ha tre anni di contratto con l'Inter e il suo futuro è indipendente dal piazzamento in classifica - spiega Ausilio a Sky Sport 24 -. ...

Ausilio : 'Cancelo e Rafinha? Problema economico. Icardi resta'. Poi annuncia De Vrij : 'Lazio avvisata a marzo' : Intervenuto ai microfoni di Sky Sport a margine della cerimonia del Premio Gentleman il direttore sportivo dell'Inter, Piero Ausilio ha parlato del momento della squadra nerazzurra, dello scontro diretto con la Lazio e delle ...

Inter news - Ausilio su Icardi : "C'è la volontà di proseguire assieme" : Il ds nerazzurro al Premio Maestrelli: "Indipendentemente dal risultato finale abbiamo fatto un buon lavoro"

Calciomercato Inter - il ds Ausilio : 'Spalletti e Icardi il nostro futuro. Mercato? Partirà qualche giovane' : Il ds dell'Inter, Intervistato da Radio anch'io sport ha affrontato diversi temi, iniziando dal successo nerazzurro sul Chievo: "Si deve sudare e far fatica tutte le domeniche e su tutti i campi, non ...

Inter - Ausilio parla del rinnovo di Icardi : importanti indicazioni : Milan ed Inter in campo per il derby, Piero Ausilio, direttore sportivo dell’Inter, parla del rinnovo di Mauro Icardi ai microfoni di Premium Sport: “Non c’è mai stato un termine. Mauro è un nostro calciatore ed essendo tale non escludo possa essere prima del 20 maggio. E’ talmente spontaneo quello che vogliamo fare con Mauro che non escludo che possa arrivare anche domani o a fine campionato. Ristruttura la casa? Magari ...

Inter : Ausilio 'rinnovo Icardi naturale' : "Tare ha detto che ci sono grandi probabilità che De Vrij venga all'Inter? Lui fa il mercato della Lazio, io non posso confermare niente - ha detto a Premium Sport Ausilio -. Il nostro mercato ...

Inter - Icardi : 'La gamba? Nessun problema. Rinnovo? Chiedete ad Ausilio' : Dopo il 3-0 della sua Inter al Verona, in cui ha realizzato una doppietta, Mauro Icardi ha parlato a Premium Sport : 'Già dalla partita con la Samp abbiamo dimostrato di andare subito in campo per cercare il risultato perché andiamo verso la fine e vogliamo la Champions. Rafinha ci sta dando una grande mano, ...