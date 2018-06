Audio e testo Viva la vita di Nesli | prima del tour 2018 una canzone sul valore della vita

Audio e testo di Rollercoaster di Emis Killa - il nuovo singolo estivo prima dell’album di inediti : Rollercoaster di Emis Killa è il nuovo singolo in rotazione radiofonica da venerdì 8 giugno e disponibile sulla piattaforme digitali streaming e download. Il nuovo singolo di Emis Killa si propone come hit dell'estate con atmosfere caraibiche e ritmo latino, e racconta la storia di un rapporto difficile da identificare, a metà strada tra una semplice amicizia ed una relazione sentimentale. "Tutti abbiamo o abbiamo avuto una persona speciale ...

Audio e testo Ammò di Achille Lauro con Clementino e Rocco Hunt dall’album Pour L’Amour : Ammò di Achille Lauro feat. Clementino e Rocco Hunt è il nuovo singolo disponibile in radio e in digital download da oggi, venerdì 8 giugno. Ammò è prodotto da Boss Doms ed anticipa il nuovo album di Achille Lauro, Pour L’Amour, in uscita il prossimo 22 giugno. Dal 4 giugno, il disco è disponibile in preorder e in presave in digitale, mentre arriverà nei negozi di musica della penisola, in versione fisica, il prossimo 22 giugno. Ammò di ...

Clandestino - Shakira Feat. Maluma | Testo - Traduzione - Audio - MP3 : Canzone Clandestino, Shakira Feat. Maluma: Testo, Traduzione italiana, Audio, video, MP3 Il nuovo singolo di Clandestino è Shakira Feat. Maluma: ecco il Testo, la Traduzione in italiano, il video, l’Audio e il brano MP3 della canzone. Clandestino, Shakira Feat. Maluma Testo [Intro] More fire [Verso 1: Shakira, Maluma] Sabes que no nos conviene Que la […]

Viva la vita - Nesli | Testo - Audio - MP3 : Canzone Nesli, Viva la vita: Testo, parole, Audio, video, MP3 Il nuovo singolo di Nesli è Viva la vita: ecco il Testo, il video, l’Audio e il brano MP3 della canzone. Si intitola Viva La vita il nuovo singolo del cantautore e rapper Nesli, disponibile in streaming e nei negozi digitali dall’8 giugno 2018 via […]

Rollercoaster - Emis Killa | Testo - Audio - MP3 : Canzone Emis Killa, Rollercoaster: Testo, parole, Audio, video, MP3 Il nuovo singolo di Emis Killa è Rollercoaster: ecco il Testo, il video, l’Audio e il brano MP3 della canzone. Emis Killa è tornato e punta al tormentone estivo! Esce infatti oggi, 8 giugno, il suo nuovo trascinante singolo intitolato Rollercoaster! Il pezzo, un brano trap con […]

Saliva - Calcutta | Testo - Audio - MP3 : Canzone Calcutta, Saliva: Testo, parole, Audio, video, MP3 Il nuovo singolo di Calcutta è Saliva: ecco il Testo, il video, l’Audio e il brano MP3 della canzone. Calcutta, Saliva Testo Tu sei una donna per me Nel senso che Per me tu sei una donna Siamo stati uniti domenica Soltanto a ripensarci Mi vien la […]

Hübner - Calcutta | Testo - Audio - MP3 : Canzone Calcutta, Hübner: Testo, parole, Audio, video, MP3 Il nuovo singolo di Calcutta è Hübner: ecco il Testo, il video, l’Audio e il brano MP3 della canzone. Calcutta, Hübner Testo Venezia è bella ma non è il mio mare Il treno è fermo, io sono stufo di aspettare In questo mondo che è Pieno di […]

Briciole - Calcutta | Testo - Audio - MP3 : Canzone Calcutta, Briciole: Testo, parole, Audio, video, MP3 Il nuovo singolo di Calcutta è Briciole: ecco il Testo, il video, l’Audio e il brano MP3 della canzone. Calcutta, Briciole Testo Ti ricordi? Andavamo a passeggiare nei ricordi Come non ho fatto più Non è vero che mai ti mancherò Il mio sguardo da lontano e […]

Kiwi - Calcutta | Testo - Audio - MP3 : Canzone Calcutta, Kiwi: Testo, parole, Audio, video, MP3 Il nuovo singolo di Calcutta è Kiwi: ecco il Testo, il video, l’Audio e il brano MP3 della canzone. Calcutta, Kiwi Testo Vesti come ti pare Mettiti tutto il profumo che io possa odorare Fammi vedere il campo di Kiwi Dove mi vuoi seppellire Suonano queste campane […]

Audio e testo SuperMartina di Lorenzo Fragola feat. Gazzelle - il nuovo singolo per l’estate : SuperMartina di Lorenzo Fragola feat. Gazzelle è il nuovo singolo estratto dall'album Bengala. Il cantautore siciliano torna in radio da venerdì 8 giugno con un nuovo brano, perfetto per l'estate: è con SuperMartina che si appresta a scalare le classifiche, una canzone frizzante e allegra realizzata in collaborazione con Gazzelle. SuperMartina è un brano spensierato e divertente. Lorenzo Fragola lo descrive come il più “happy” del disco. ...

Amore che torni - Negramaro | Testo - Audio - MP3 : Canzone Negramaro, Amore che torni: Testo, parole, Audio, video, MP3 Il nuovo singolo di Negramaro è Amore che torni: ecco il Testo, il video, l’Audio e il brano MP3 della canzone. Oltre ad essere il brano che dà il titolo al disco Amore che torni, è una delle canzoni che più racchiude in sé l’essenza e […]

Tutte le facce dell’amore nel nuovo singolo di Carmen - 1° estratto da La complicità : Audio e testo : Il nuovo singolo di Carmen racconta Tutte le declinazioni dell'amore. Disponibile in rotazione radiofonica dal 1° giugno, il brano rappresenta l'apripista del disco, rilasciato dal 1° giugno su etichetta Universal Music, con il titolo La complicità. Tra le mani porta le firme di Andrea Bonomo e Virginio Simonelli, co-autore dell'ultimo singolo di Laura Pausini. Nel brano, si parla d'amore in Tutte le sue sfaccettature, anche quelle più crude ...

Lungomare Latino - Guè Pequeno | Testo - Audio - MP3 : Canzone Guè Pequeno, Lungomare Latino: Testo, parole, Audio, video, MP3 Il nuovo singolo di Guè Pequeno è Lungomare Latino: ecco il Testo, il video, l’Audio e il brano MP3 della canzone. Si tratta di una nuova collaborazione internazionale dopo quella con Akon, con il cantante, dj e produttore mauriziano Willy William, star di Mi Gente insieme all’hit-maker J […]