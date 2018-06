Audi Q8 | il SUV di lusso un po’ coupé

Audi Q8 - il super-SUV è qui tra lusso e hi-tech : Nello scenografico evento di presentazione a Shenzhen, considerata la Silicon Valley della Cina, vip e giornalisti arrivati da tutto il mondo hanno scoperto i carattere, decisamente personale, del ...

Audi Q8 - il super-SUV è qui tra lusso e hi-tech : Nello scenografico evento di presentazione a Shenzhen, considerata la Silicon Valley della Cina, vip e giornalisti arrivati da tutto il mondo hanno scoperto i carattere, decisamente personale, del ...

Audi Q8 : il maxi-SUV sportivo non ha più segreti [INFO e FOTO] : Il nuovo SUV della Casa dei quattro anelli vanta un design espressivo grazie al nuovo single frame abbinato ad un abitacolo raffinato e spazioso, senza dimenticare i suoi motori potenti e tecnologici Audi Q8 coniuga il meglio di due mondi: l’eleganza di una coupé a cinque porte e la versatilità di un grande SUV. Il nuovo modello top di gamma della famiglia Q può contare sul design muscoloso, l’abitacolo generosamente dimensionato, le più moderne ...

Nuova Audi Q8 - La Suv-Coupé dei Quattro Anelli è servita : La Nuova Audi Q8 ha un compito non da poco: recuperare terreno nei confronti della diretta concorrenza in tema di Suv-Coupé. Attenzione, però, a non scambiarla solo per una Q7 con il tetto spiovente: la Q8, infatti, è il frutto di unevoluzione stilistica più profonda, che introduce elementi di design e tecnologia che arriveranno sulle future Audi a ruote alte, che oggi valgono il 43% delle vendite del marchio. Il debutto sul mercato in Germania ...

Audi Q8 - il suv-coupé di lusso che non ti aspetti : design e tecnologia top – FOTO : Con l’arrivo dell’Audi Q8, si allarga l’offerta a ruote alte del costruttore tedesco: il nuovo suv-coupé introduce inediti concetti di design che presto esordiranno su altri modelli Audi. Lunga poco meno di 5 metri, la Q8 è costruita piattaforma modulare “MLBevo” – utilizzata pure su Porsche Cayenne e Lamborghini Urus, fa largo uso di alluminio per contenete il peso – e offre un vano bagagliaio da 605 litri (1.755 abbattendo gli ...

Audi e-tron - Test al Ring per la Suv elettrica : Con l'obiettivo di arrivare a vendere, entro il 2025, almeno un veicolo elettrico ogni tre, l'Audi si appresta a inaugurare la propria strategia a zero emissioni lanciando la sua prima Suv a elettroni, la e-tron. La capostipite della nuova generazione di EV è stata già mostrata in diverse occasioni in veste definitiva con una livrea estremamente particolare: abbandonate le camuffature dei primi prototipi, la Casa dei Quattro Anelli ha applicato ...

Audi Q5 L - La Suv si allunga per la Cina : Seguendo una tendenza ormai radicata sul mercato cinese, l'Audi ha deciso di realizzare espressamente per questo mercato una versione a passo lungo della Q5, che debutta al Salone di Pechino con la denominazione Q5 L. Sarà assemblata localmente grazie alla joint-venture con la FAW. 11 centimetri extra. Derivata dalla nuova generazione della Q5, la versione L aggiunge 88 mm di lunghezza alla carrozzeria standard, tutti concentrati nel passo, ...

Audi Q8 - Primi teaser della Suv : L'Audi ha pubblicato sui propri social una serie di teaser pensati per anticipare le linee distintive di un modello che debutterà nelle prossime settimane: potrebbe trattarsi della versione di produzione della Q8. A giudicare dalle informazioni rilasciate dalla Casa insieme al video e alle foto, la Suv non debutterà al Salone di Pechino e per vederla in carne e ossa servirà attendere ancora qualche settimana. Come la concept. Per il momento da ...

Audi E-tron - parte la prevendita del Suv elettrico : Cifra che non dà ancora accesso a una scheda tecnica definitiva ma che non ha certo inibito i preordini: oltre 6 mila nel mondo, di cui 3700 nella sola Norvegia. Tuttavia Audi ha già annunciato che ...

Ecco il Suv e-Tron - la prima Audi elettrica : ... in linea con i tempi e l'aspettativa generata da questo modello, visto che oltre 6mila clienti nel mondo l'anno già opzionata, con 3.700 prenotazioni nella sola Norvegia". La e-Tron sarà la prima ...