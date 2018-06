Atac | nessun problema per passeggeri autobus 881

Atac : nessun principio incendio su bus 495 di viale Mazzini : Atac : su linea 30 fumo causato da bloccaggio cinghia aria condizionata Roma – Di seguito la nota proveniente dall’ufficio Stampa di Atac . “Non c’è stato alcun principio di incendio su una vettura in servizio sulla linea 495, in viale Mazzini , diversamente da quanto riportato da notizie di stampa. Intorno alle 14 è accaduto invece che, su una vettura della linea 30, in seguito al bloccaggio della cinghia ...

Roma - 2 bus a fuoco in via del Tritone e Castel Porziano/ Video - disastro Atac : "nessun ferito" : Roma, autobus Atac in fiamme ed esploso a pochi passi da Montecitorio in via del Tritone: ultime notizie, il Video e i primi aggiornamenti. Altro bus in fiamme a Castel Porziano