Atac | nessun principio incendio su bus 495 di viale Mazzini

Roma - 2 bus a fuoco in via del Tritone e Castel Porziano/ Video - disastro Atac : “nessun ferito” : Roma, autobus Atac in fiamme ed esploso a pochi passi da Montecitorio in via del Tritone: ultime notizie, il Video e i primi aggiornamenti. Altro bus in fiamme a Castel Porziano(Pubblicato il Tue, 08 May 2018 16:43:00 GMT)