ASUS sconta smartphone | tablet e PC con la promozione Incredible Day

Prezzo ASUS Zenfone 5 scontato con coupon : condizioni precise : Siete sulle tracce di un ASUS Zenfone 5 ad un Prezzo inferiore di 350 euro? Ricordandovi che, a costo intero, potrete portarvi a casa il dispositivo intorno ai 399 euro, siamo lieti di segnalarvi la possibilità di rosicchiare ancora qualcosa sull'importo ufficiale, sebbene specifichiamo fin da subito che l'offerta in questione si rifà al modello con garanzia europea, di 2 anni. Nello specifico, il rivenditore è GearBest, ed il modello in ...

ASUS Zenfone 5 prezzo scontato tramite Coupon : l’offerta a meno di 350 euro : In offerta ad un prezzo inferiore ai 350 euro grazie ad un Coupon troviamo l’Asus Zenfone 5 con garanzia europa di 2 anni: ecco i dettagli sull’offerta.Ufficializzato durante il MWC 2018 lo scorso febbraio 2018 l’Asus Zenfone 5 ZE620KL è arrivato in Italia da metà aprile 2018 al prezzo di listino di 399 euro.Si tratta di un dispositivo che ha un display in formato 19:9 perché come l’iPhone X o l’Huawei P20 Pro ha ...