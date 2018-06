Astori | perizia medico legale | morto per accelerazione del cuore

Astori - depositata a Udine la perizia sulla causa della morte - : La Procura ha ricevuto le nuove analisi, firmate dai medici legali Carlo Moreschi e Gaetano Thiene su incarico della pm. Si parlerebbe di "tachiaritmia", ovvero di un'accelerazione improvvisa dei ...

Astori - depositata a Udine la perizia sulla causa della morte : Astori, depositata a Udine la perizia sulla causa della morte La Procura ha ricevuto le nuove analisi, firmate dai medici legali Carlo Moreschi e Gaetano Thiene su incarico della pm. Potrebbero capovolgere l'ipotesi iniziale, che parlava di un rallentamento del cuore fatale Parole chiave: ...

Davide Astori - nuova perizia : «Non è morto nel sonno» : Il cuore non ha rallentato. Il cuore è andato più veloce. Una nuova perizia ribalta la prima ipotesi dei medici sulla morte di Davide Astori, il trentunenne capitano della Fiorentina trovato senza vita la mattina del 4 marzo scorso in una camera dell’hotel Là di Moret di Udine. Era con la squadra per la partita con l’Udinese in programma la domenica stessa.-- Secondo la prima autopsia il suo cuore aveva rallentato il battito fino a ...

