Astori non sarebbe morto nel sonno La perizia | non fu bradiaritmia

Shock Astori - clamoroso ribaltone : l’esito della perizia - non è morto nel sonno! : Clamorose novità sulla morte del difensore della Fiorentina Davide Astori, è arrivato l’esito della nuova perizia, novità inaspettate. Secondo quanto rivelato dal Corriere della Sera infatti, viene totalmente smentita la teoria portata avanti sinora, che parlava di una morte nel sonno dovuta al rallentamento del battito cardiaco, una bradiaritmia. La nuova perizia invece parla di tachiaritmia, vale a dire accelerazione improvvisa dei ...

Davide Astori non morì nel sonno. Per la perizia medica il suo cuore ha accelerato troppo : Non è stata una bradiaritmia, ma il suo contrario: una tachiaritmia sarebbe stata la causa della morte improvvisa di Davide Astori, capitano della Fiorentina ritrovato senza vita a marzo scorso in una stanza di albergo a Udine. Questa la versione dei professori Carlo Moreschi e Gaetano Thiene che hanno consegnato i risultati della perizia sulla morte del calciatore, di cui il Corriere della Sera rende noti i contenuti.-- Ora i due medici ...

Roma-Fiorentina 0-2 : gli uomini di Pioli nel dopo Astori non si fermano più. Espugnato anche l'Olimpico - Video e Gol - : Notizie sul tema Sabatini confessa: 'Astori non mi perdonò il mancato riscatto alla Roma' Roma-Fiorentina in diretta tv e live streaming gratis, dove vedere il match di Serie A oggi 7 aprile ...

Morte Astori - Udinese-Fiorentina : il ricordo di Antognoni : Morte Astori – Si sta giocando Udinese-Fiorentina, gara nel ricordo del difensore. “Astori non manca solo a Pioli e ai suoi compagni ma anche a tutti noi dirigenti. Ci ha insegnato qualcosa di positivo, anche se non c’e’ fisicamente, il suo profilo professionale e’ sempre presente tra noi. Davide in questi anni ci ha lasciato un grande messaggio, era una persona diversa dagli altri, era un capitano diverso da ...