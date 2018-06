Astori | la nuova perizia smonta la tesi e riapre il caso sul decesso

Una nuova perizia riapre il caso Astori. 'Non è morto nel sonno - era cosciente' : Il capitano della Fiorentina non è morto per un rallentamento del battito cardiaco. Al contrario, ad ucciderlo sarebbe stata una improvvisa accelerazione del suo cuore. Secondo i periti si sarebbe ...

Davide Astori - nuova perizia : «Non è morto nel sonno» : Il cuore non ha rallentato. Il cuore è andato più veloce. Una nuova perizia ribalta la prima ipotesi dei medici sulla morte di Davide Astori, il trentunenne capitano della Fiorentina trovato senza vita la mattina del 4 marzo scorso in una camera dell’hotel Là di Moret di Udine. Era con la squadra per la partita con l’Udinese in programma la domenica stessa. Secondo la prima autopsia il suo cuore aveva rallentato il battito fino a fermarsi, ...

