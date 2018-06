Asia Argento in lutto | è morto Anthony Bourdain

Lo chef Bourdain si è suicidato : ex di Asia Argento - aveva 61 anni : Lo chef americano, Anthony Bourdain, si è suicidato in una stanza di hotel a Strasburgo, in Francia. aveva 61 anni. A trovarlo morto nella sua camera d'albergo questa mattina è stato il suo amico Eric ...

Asia Argento a X Factor : Maurizio Costanzo difende l’attrice : Maurizio Costanzo difende Asia Argento: “A X Factor saprà farsi valere” L’arrivo di Asia Argento a X Factor ha scatenato parecchie critiche. La figlia di Dario Argento è stata scelta come giurata della nuova edizione, in partenza da settembre. Una decisione che ha fatto storcere il naso a qualcuno ma non a Maurizio Costanzo, che […] L'articolo Asia Argento a X Factor: Maurizio Costanzo difende l’attrice proviene da ...

«Raz and the Tribe» : Raz Degan e Asia Argento ai confini della civiltà : «Il viaggio attraverso i paesi del mondo è per l’uomo un viaggio simbolico. Ovunque vada è la propria anima che sta cercando». È con questa massima di Tarkovskij che Raz Degan debutta su Sky Atlantic, capello da cowboy, fisico invidiabile, accento inconfondibile e animo puro, pronto a imbattersi nelle avventure più straordinarie. In Raz and the Tribe, primo programma che lo vede protagonista dopo il trionfo dell’Isola dei famosi di ...

Raz & The Tribe : saltato il programma su Italia1 - Degan ’sopravvive’ su Sky Atlantic. Berrà sangue di capra in compagnia di Asia Argento : Raz & The Tribe Raz Degan torna in tv e va alla scoperta di lontane tribù in via d’estinzione. Tra riti iniziatici violenti o insoliti, abitudini sconosciute e stili di vita inconsueti per l’uomo occidentale, a partire da stasera in seconda serata l’attore debutterà su Sky Atlantic con Raz & the Tribe, una docuserie in quattro episodi (l’ultimo riassume le prime tre) in cui l’ex vincitore de L’Isola ...