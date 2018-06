Asia Argento devastata dal suicidio del compagno Bourdain | ' Era il mio amore | la mia

Anthony Bourdain - il ricordo di Asia Argento : "Era la mia roccia" : 'Era il mio amore e sono devastata'. Asia Argento affida ai social il suo ricordo di Anthony Bourdain , lo chef televisivo statunitense morto oggi suicida in Francia , dove doveva registrare una ...

Asia Argento - prime parole dopo la morte di Anthony Bourdain : Anthony Bourdain, si è suicidato il compagno di Asia Argento Trovato senza vita nella sua camera d'albergo lo chef Anthony Bourdain, da un anno fidanzato di Asia Argento. Ha fatto il giro del mondo la notizia della morte di Anthony Michael Bourdain, celebre chef trovato senza vita nella propria camera d'albergo, in Francia. Secondo quanto riportato dalla CNN, Bourdain, compagno ...

“Anthony…”. Il dolore di Asia Argento : lo straziante messaggio per il fidanzato morto. A poche ore dalla notizia arriva il messaggio dell’attrice : È morto suicida a 61 anni lo chef americano Anthony Bourdain. Lo ha riferito la Cnn, per cui lavorava. Si trovava a Strasburgo per una nuova puntata della serie “Parts Unknown”, programma tv sulle cucine e i ristoranti del mondo. A trovarlo senza vita nella sua stanza d’albergo è stato il collega Eric Ripert. Nato nel 1956, Anthony Bourdain era un celebre cuoco e scrittore americano. La sua carriera è iniziata con un ...

Anthony Bourdain e Asia Argento/ Ultime notizie - chef morto suicida : l'attrice - "Era una roccia - il mio amore" : Anthony Bourdain si è suicidato in un albergo francese: aveva 61 anni ed era il re dei programmi di cucina in televisione. Attualmente lavorava per la CNN ed era legato ad Asia Argento(Pubblicato il Fri, 08 Jun 2018 19:34:00 GMT)

Asia Argento - prime parole sul suicidio del compagno Anthony Bourdain : “Sono devastata” : Asia Argento, prime dichiarazioni sul suicidio del compagno Anthony Bourdain: “Sono devastata, i miei pensieri sono con la sua famiglia” La notizia odierna della morte di Anthony Bourdain ha scosso il mondo dello spettacolo e della cucina. Tantissime le celebrità che sui social hanno espresso un saluto, un ultimo pensiero per lo chef, morto suicida […] L'articolo Asia Argento, prime parole sul suicidio del compagno Anthony ...

Addio a Anthony Bourdain - il dolore di Asia Argento : «Era il mio amore - la mia roccia» : «Anthony dava tutto se stesso in tutto ciò che faceva. Era una persona brillante, uno spirito coraggioso che ha influenzato e ispirato tante persone e la sua generosità non aveva limiti. Lui era il mio amore, la mia roccia, il mio protettore. Sono più che devastata. I miei pensieri vanno alla sua famiglia». Asia Argento, 42 anni, ricorda così il compagno a poche ore dalla tragica notizia della morte del celebre chef americano, e chiede che venga ...

Asia Argento 'Anthony Bourdain era il mio amore - la mia roccia - il mio protettore. la sua generosità non conosceva limiti' : 'Anthony ha dato tutto se stesso in tutto quello che ha fatto. Il suo spirito brillante e coraggioso ha toccato e ispirato tante persone e la sua generosità non conosceva limiti. Era il mio amore, la ...

Anthony Bourdain morto a 61 anni. Lo chef suicida era legato a Asia Argento : Bruttissima notizia per Asia Argento e per il mondo dello spettacolo in generale: il compagno dell?attrice italiana, Anthony Bourdain, è morto questa mattina a 61 anni. Bourdain, stella...

Rose McGowan - suicidio Anthony Bourdain : le prime parole sull’amica Asia Argento : Rose McGowan, suicidio Anthony Bourdain: l’attrice americana spende le prime parole sull’amica Asia Argento Nelle ultime ore il mondo dello spettacolo e della cucina è stato scosso dalla notizia della morte dello chef Anthony Bourdain, compagno di Asia Argento suicidatosi a 61 anni in una stanza d’albergo a Strasburgo in Francia, dove stava girando un episodio […] L'articolo Rose McGowan, suicidio Anthony Bourdain: le ...

Anthony Bourdain morto a 61 anni. Lo chef suicida era legato a Asia Argento che twitta : «Sono devastata - è stato il mio amore» : Bruttissima notizia per Asia Argento e per il mondo dello spettacolo in generale: il compagno dell?attrice italiana, Anthony Bourdain, è morto questa mattina a 61 anni. Bourdain, stella...

Asia Argento : “Anthony era il mio amore” : Roma, 8 giu. (AdnKronos) – “Era il mio amore, la mia roccia, il mio protettore”. Così Asia Argento, in una dichiarazione pubblicata sui social network ricorda il compagno , chef di fama internazionale, trovato morto stamattina in un albergo in Francia in circostanze che i media locali attribuiscono ad un probabile suicidio. “Anthony ha dato tutto se stesso – ha scritto l’attrice e regista italiana – in ...

Asia Argento : “Anthony era il mio amore” : Roma, 8 giu. (AdnKronos) – “Era il mio amore, la mia roccia, il mio protettore”. Così Asia Argento, in una dichiarazione pubblicata sui social network ricorda il compagno , chef di fama internazionale, trovato morto stamattina in un albergo in Francia in circostanze che i media locali attribuiscono ad un probabile suicidio. “Anthony ha dato tutto se stesso – ha scritto l’attrice e regista italiana – in ...

Notizia Shock : Suicidato il compagno di Asia Argento! : La Notizia si è diffusa a macchia d’olio in queste ore. Si è Suicidato il compagno dell’attrice Asia Argento, Anthony Bourdain! Scopriamo insieme che cosa è accaduto! Si è Suicidato in queste ore il compagno di Asia Argento, Anthony Bourdain. L’uomo si è tolto la vita all’età di 61 anni, era una stella dell’alta cucina. E’ emerso che Anthony si è Suicidato presso la camera dell’hotel in cui alloggiava. A ...

Anthony Bourdain morto - le parole della fidanzata Asia Argento : “Era il mio amore. Sono devastata” : “Anthony metteva tutto se stesso in tutto quello che faceva. Il suo essere brillante e senza paura ha ispirato tantissime persone e la sua generosità non conosceva confini. Era il mio amore, la mia roccia, l’uomo che mi proteggeva. Sono devastata. I miei pensieri Sono con la sua famiglia. Vi chiedo di rispettare la loro privacy, e la mia”. Con queste parole Asia Argento ha voluto ricordare il suo compagno, Anthony Bourdain, ...