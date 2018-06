Asia Argento : “Anthony era il mio amore” : Roma, 8 giu. (AdnKronos) – “Era il mio amore, la mia roccia, il mio protettore”. Così Asia Argento, in una dichiarazione pubblicata sui social network ricorda il compagno , chef di fama internazionale, trovato morto stamattina in un albergo in Francia in circostanze che i media locali attribuiscono ad un probabile suicidio. “Anthony ha dato tutto se stesso – ha scritto l’attrice e regista italiana – in ...

Anthony Bourdain morto - le parole della fidanzata Asia Argento : “Era il mio amore. Sono devastata” : “Anthony metteva tutto se stesso in tutto quello che faceva. Il suo essere brillante e senza paura ha ispirato tantissime persone e la sua generosità non conosceva confini. Era il mio amore, la mia roccia, l’uomo che mi proteggeva. Sono devastata. I miei pensieri Sono con la sua famiglia. Vi chiedo di rispettare la loro privacy, e la mia”. Con queste parole Asia Argento ha voluto ricordare il suo compagno, Anthony Bourdain, ...

Info e orari delle audizioni di X Factor a Pesaro con Asia Argento a rischio per lutto : ?Le audizioni di X Factor a Pesaro per la dodicesima edizione del programma TV di Sky Uno sono in programma dal 9 all’11 giugno. Al via domani, sabato 9 giugno, la nuova tranche di audizioni di X Factor nella città di Pesaro, alla Adriatic Arena. La nuova fase di audizioni prevede la giuria al completo ma Asia Argento potrebbe non essere presente a causa di un lutto. Stamattina è giunta infatti la notizia della morte di Anthony Bourdain, ...

Addio a Anthony Bourdain : la storia del suo amore con Asia Argento : @AsiaArgento Un post condiviso da AnthonyBourdain , @AnthonyBourdain, in data: Mag 26, 2018 at 12:59 PDT È un botta e risposta a colpi di immagini in giro per il mondo che raccontano una storia fatta ...

L'ultima intervista di Anthony Bourdain : "Mia figlia e l'incontro con Asia Argento mi hanno reso di nuovo felice" : A poche ore dalla notizia della sua morte, la rivista statunitense People ha pubblicato L'ultima intervista al famoso chef Anthony Bourdain. Nella quale il compagno scomparso di Asia Argento parlava di come la nascita di sua figlia Ariane, undici anni fa, avesse cambiato la sua vita:"Quando è nata mia figlia ho sentito la responsabilità e il dovere di provare almeno a vivere. Mentre prima c'erano state volte in cui avevo pensato ...

Anthony Bourdain - l'ultimo video sui social : sorrisi e danze insieme ad Asia Argento : (Nel video in alto, Anthony Bourdain e Asia Argento) E' di domenica 3 giugno l'ultimo video postato sui social da Anthony Bourdain, celebre chef newyorchese

