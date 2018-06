Ascolti TV | Giovedì 7 giugno 2018

Ascolti TV | Giovedì 31 maggio 2018. Vuoi Scommettere cala ancora (15.5%) - La Mafia Uccide Solo D’Estate 15.9% - Piazzapulita 11% - Annunziata 4.8% . La7 all’8% nelle 24h : Vuoi Scommettere : Michelle Hunziker e Pippo Baudo Su Rai1 l’ultimo appuntamento con la fiction La Mafia Uccide Solo D’Estate 2 – in onda dalle 22.04 alle 0.16 – ha conquistato 2.954.000 spettatori pari al 15.9% di share. Su Canale 5 la terza puntata di Vuoi Scommettere ? ha raccolto davanti al video 2.960.000 spettatori pari al 15.5% di share. Su Rai2 Golden Gala 2018 – dalle 21.15 alle 22.29 – ha interessato ...

Ascolti TV | Giovedì 24 maggio 2018. Vuoi Scommettere cala al 18.3% - La Mafia Uccide Solo D’Estate 16.8%. Formigli (8.4%) travolge Santoro (3.3%) : Vuoi Scommettere ? Su Rai1 la fiction La Mafia Uccide Solo D’Estate 2 ha conquistato 3.560.000 spettatori pari al 16.8% di share. Su Canale 5 la seconda puntata di Vuoi Scommettere ? – dalle 21.39 alle 0.29 – ha raccolto davanti al video 3.389.000 spettatori pari al 18.3% di share. Su Rai2 Hawaii Five O ha interessato 1.289.000 spettatori pari al 6% di share. Su Italia 1 Apes Revolution – Il pianeta delle scimmie ha intrattenuto ...

Ascolti TV | Giovedì 17 maggio 2018. Vuoi Scommettere parte dal 23.2% - La Mafia Uccide solo d’Estate al 15.9% : La Mafia Uccide solo d'Estate 2 Su Rai1 La Mafia Uccide solo d’Estate 2 ha conquistato 3.477.000 spettatori pari al 15.9% di share. Su Canale 5 Vuoi Scommettere ? ha raccolto davanti al video 4.091.000 spettatori pari al 23.2% di share. Su Rai2 Hawaii Five – 0 ha interessato 1.177.000 spettatori pari al 5.4% di share. Su Italia 1 L’alba del Pianeta delle Scimmie ha intrattenuto 1.169.000 spettatori (5.1%). Su Rai3 M ha ...

Ascolti TV | Giovedì 10 maggio 2018. La Mafia Uccide Solo D’Estate 16.5% - Le Iene (10.7%) meglio della finale di The Voice (10%). Santoro fermo al 3.1% : The Voice Su Rai1 la fiction La Mafia Uccide Solo D’Estate 2 ha conquistato 3.738.000 spettatori pari al 16.5% di share. Su Canale 5 Storia di una Ladra di Libri ha raccolto davanti al video 1.891.000 spettatori pari al 9.7% di share. Su Rai2 – preceduta da un’anteprima di 8 minuti (1.538.000 – 6.2%) – la finale della quinta stagione di The Voice - dalle 21.30 all’1 – ha interessato 1.750.000 spettatori pari ...