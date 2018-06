Arriva Mario Tennis Aces e nel trailer c' è Rafael Nadal

Inter - Joao Mario per Arrivare a Dembélé : Inter si gioca la carta Kia Joorabchian per arrivare a Mousa Dembélé. La strategia per ottenere il centrocampista belga del Tottenham si arricchisce di altri particolari. Il club di corso Vittorio ...

TG4 fuori Mario Giordano : Arriva Rosanna Ragusa : Cambio alla direzione del TG4: Mario Giordano rassegna le dimissioni da direttore del telegiornale. Al suo posto arriva Rosanna Ragusa Mario Giordano ha deciso di lasciare la direzione del TG4. Una scelta voluta e non obbligata quella del giornalista e scrittore italiano che ha contribuito al successo, non solo del TG, ma anche di moltissimi programmi di approfondimento. Al posto di Giordano ci sarà Rosanna Ragusa. TG4, Mario Giordano si ...

Mario Giordano lascia il Tg4 - alla direzione Arriva Rosanna Ragusa : Apparentemente potrebbe sembrare una promozione. In verità non sappiamo quanto possa essere contento Mario Giordano della nuova nomina. Dopo aver dovuto digerire la sostituzione a sorpresa dall'...

“Ce sto io e poi ce sta De Niro” - Arriva in libreria la biografia di Mario Brega : Dal 9 maggio in libreria il volume di Ezio Cardarelli su Mario Brega, attore cult di Sergio Leone e Carlo Verdone. Quest'ultimo firma una spassosissima postfazione del volume dedicato alla biografia di uno degli ultimi caratteristi del cinema italiano.Continua a leggere

Farmaci - i test sull’uomo sono la prima cura : Arriva il saggio targato ‘Mario Negri’ : “La sperimentazione clinica è l’unico modo eticamente e scientificamente corretto per superare la non conoscenza, per migliorare e salvare innumerevoli vite”. testare nuove terapie sull’uomo è in qualche modo già una cura, perché “sono numerosi i benefici che la sperimentazione clinica apporta alla società, nonostante non siano subito percepibili agli occhi dei cittadini. E oggi, in un periodo in cui forse troppo ...