Arriva il gelato per i cani Ecco la coppetta con yogurt e carota

In Giappone Arriva il gelato al ramen : In Giappone, si sa, ogni scusa è buona per sperimentare nuovi gusti ai limiti della fantascienza. Succede con bevande come la birra trasparente o la Pepsi al gusto di torta, ma succede anche sul fronte gelati. Proprio così: perché nel Paese del Sol Levante è stato appena lanciato un nuovo barattolino delle meraviglie che racchiude al proprio interno un gelato al ramen. L’idea è del marchio di snack Baby Star, da sempre specializzato in ...