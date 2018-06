Arianna | morta a 16 anni di overdose | rinviati a giudizio i quattro spacciatori

Morta carbonizzata in auto col papà - Arianna stava andando a giocare la partita decisiva : Il Tennis club Schio la stava aspettando per il terzo match del torneo al quale era iscritta. La 17enne non è mai arrivata sul campo da gioco. H perso la vinta nel terrificante incidente che ha scosso l’intera provincia di Vicenza. L’arbitro della partita delle 13 ha telefonato alla giovane per capire dove fosse: era Morta da circa un’ora.Continua a leggere