Argentina | Lanzini perde il Mondiale | torna in corsa Perotti

Argentina : Lanzini ko - Perotti in corsa : ANSA, - ROMA, 8 GIU - Altra tegola per il ct dell' Argentina , Jorge Sampaoli. Dopo il portiere Romero, un altro elemento della rosa a sua disposizione dovrà rinunciare al Mondiale: si tratta del ...

Russia 2018 - Argentina : rottura del legamento crociato per Lanzini. Salterà i Mondiali : Ad una settimana esatta dall'inizio dei Mondiali di Russia , l' Argentina deve far fronte ad una defezione importante. Manuel Lanzini si è gravemente infortunato durante l'allenamento odierno dell'...

Mondiali Russia 2018 - Lanzini fa crack : l’Argentina effettua un “cambio” - torna in lizza il Papu : Lanzini costretto a saltare i Mondiali Russia 2018 a causa di un brutto infortunio al crociato anteriore del ginocchio destro “Rottura del legamento del crociato anteriore del ginocchio destro per Lanzini”. L’account Twitter ufficiale della Nazionale argentina, ha dato oggi una pessima notizia relativamente al centrocampista convocato da Sampaoli per Russia 2018. Lanzini salterà dunque i Mondiali ed il Ct dovrà convocare un ...