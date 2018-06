Argentina - accordo con l'FMI. In arrivo 50 miliardi di dollari : L' Argentina potrà contare su un sostegno finanziario di 50 miliardi di dollari per riemergere dall'attuale periodo di crisi. Ad un mese esatto dall' SOS lanciato dal Presidente Macri , le autorità ...

