Anticipazioni ' Victor Ros 2' | trama quinta puntata di venerdì

Victor Ros 2 - Anticipazioni settimanali e trame puntate dall’11 al 15 giugno 2018 : Nuovo appuntamento con le anticipazioni settimanali sulle puntate Victor Ros 2, da lunedì 11 a venerdì 15 giugno 2018. Gli episodi della seconda ed ultima stagione della serie sono 8, divisi in seguito da Canale 5 in sedici parti. La produzione ricordiamo è dovuta a Tve con Pay Movistar e la fiction, un tempo tolta dallo schermo, è ora riapparsa da lunedì 4 giugno 2018. E’ trasmessa da Canale 5 subito dopo Beautiful ed Una Vita alle ore ...

Victor Ros Anticipazioni venerdì 8 giugno 2018 : L'incontro con Irene de Suberwick aiuta Victor nelle indagini : Victor vuole incontrare la scrittrice francese Irene de Suberwick per avvicinarsi ai rapinatori. Infatti al monastero è stato compiuto un terribile reato.

Victor Ros Anticipazioni mercoledì 6 giugno 2018 : Victor e Blazquez si arruolano a Linares : Ros, nel tentativo di raccogliere informazioni sul colpo alla Banca di Spagna si arruola a Linares insieme al viceispettore Alfredo Blázquez.

VICTOR ROS - Anticipazioni e trame puntate dall’11 al 15 giugno 2018 : anticipazioni settimanali puntate VICTOR Ros da lunedì 11 a venerdì 15 giugno 2018: Arrivati al covo, VICTOR intravede una donna che potrebbe essere Juana. Intanto, al monastero di Menotesion, due monaci vengono trovati uccisi in seguito al furto della testa della reliquia di Santa Catalina… Sulle tracce dell’oro rapinato alla Banca di Spagna, Ros arriva a Linares, dove si imbatte in una strana serie di omicidi di giudici ormai in ...

Victor Ros/ Anticipazioni 5 giugno : una tragedia sconvolge la famiglia dell'ispettore : Victor Ros, Anticipazioni 5 giugno: una nuova tragedia sconvolge la famiglia del vice ispettore che dovrà continuare ad indagare per recuperare l'oro spagnolo.(Pubblicato il Tue, 05 Jun 2018 09:22:00 GMT)

Anticipazioni 'Victor Ros 2' : trama terza puntata di mercoledì 6 giugno 2018 Video : Eccoci con un nuovo spazio dedicato alle soap opera Mediaset [Video]. Lunedì 4 giugno alle 14:45 su Canale 5 è andato in onda il primo appuntamento di Victor Ros 2, lo sceneggiato con Megan Montaner. Ricordiamo che quest'ultima è diventata popolare nel nostro Paese grazie al suo ruolo della levatrice Pepa ne Il Segreto di Puente Viejo. Cosa accadra' nel terzo episodio che verra' trasmesso in prima tv mercoledì 6 giugno 2018? Le Anticipazioni ci ...

Victor Ros Anticipazioni martedì 5 giugno 2018 : Victor vuole vendicare Clara e recuperare l'oro : Dopo la morte di sua moglie, Victor è deciso a punire i colpevoli ed a scoprire la verità. Il suo intuito lo porterà a fare una incredibile scoperta.

Victor Ros - Anticipazioni puntate dal 4 all’8 giugno 2018 : Lunedì 4 giugno 2018 avrà il via Victor Ros, la serie poliziesca trasmessa da Canale 5 subito dopo Beautiful ed Una Vita. La sua Prima Tv assoluta andrà in onda alle 14.45. Si tratta della seconda stagione della serie spagnola che si ispira ai gialli dello scrittore Jeronimo Tristante. Victor Ros (Carlos Francino) è il protagonista delle puntate ed interpreta un ispettore della Brigada Metropolitana, nella penisola iberica del XIX secolo. La ...

VICTOR ROS - Anticipazioni e trame puntate dal 4 all’8 giugno 2018 : anticipazioni settimanali puntate VICTOR Ros da lunedì 4 a venerdì 8 giugno 2018: Nel 1898, la vita sorride a Víctor Ros, che è sposato con Clara Alvear e vive felice con la moglie e il figlioccio Juanito; è inoltre diventato il poliziotto più famoso e rispettato del suo tempo, ma una cospirazione cambierà la sua vita per sempre: il furto alla gioielleria Marabini è una manovra diversiva che nasconde un furto ancora più grande, quello delle ...

Victor Ros 2 Anticipazioni prima puntata - 4 giugno : Victor Ros 2 anticipazioni prima puntata – Nel primo pomeriggio del 4 giugno 2018, Canale 5 trasmetterà il primo appuntamento della fiction poliziesca che ha riscosso tanto successo in Spagna. La new entry di quest’anno è Megan Montaner, rimasta nel cuore degli italiani per il suo ruolo di Pepa de Il Segreto. Le anticipazioni di Victor Ros 2 ci confermano inoltre un importante cambiamento in arrivo nella vita del giovane ...

Anticipazioni 'Victor Ros 2' : trama seconda puntata di martedì 5 giugno 2018 Video : Ben ritrovati con un nuovo spazio dedicato a Victor Ros, lo sceneggiato iberico giunto alla seconda stagione, che prossimamente andra' in onda nella fascia oraria finora occupata dal dating show Uomini e Donne [Video], ovvero quella delle 14:45. Subito dopo verra' trasmesso un nuovo episodio de Il Segreto di Puente Viejo. In Italia, la prima edizione della serie prodotta dalla New Atlantis non ha riscosso un grandissimo successo di pubblico. Per ...

Anticipazioni 'Victor Ros 2' : trama seconda puntata di martedì 5 giugno 2018 : Ben ritrovati con un nuovo spazio dedicato a "Victor Ros", lo sceneggiato iberico giunto alla seconda stagione, che prossimamente andrà in onda nella fascia oraria finora occupata dal dating show "Uomini e Donne", ovvero quella delle 14:45. Subito dopo verrà trasmesso un nuovo episodio de "Il Segreto di Puente Viejo". In Italia, la prima edizione della serie prodotta dalla "New Atlantis" non ha riscosso un grandissimo successo di pubblico. Per ...

Victor Ros 2 - la nuova soap di Canale 5 : trama e Anticipazioni : anticipazioni sulla seconda stagione di Victor Ros, la soap opera spagnola con protagonista Megan Montaner: trama, cast e data di messa in onda Arriva su Canale 5 la seconda stagione di Victor Ros, la serie spagnola che andrà a sostituire Uomini e Donne di Maria De Filippi nella fascia day time del pomeriggio. Ecco tutto quello che c’è da sapere sulla soap che annovera tra i suoi protagonisti anche l’amatissima Megan Montaner. Victor ...