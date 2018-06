“Anthony…” Il dolore di Asia Argento | lo straziante messaggio per il fidanzato morto A

caffeinamagazine

: Morto Anthony Bourdain il dolore di Gordon Ramsay: Sono sconvolto... - #Morto #Anthony #Bourdain #dolore - zazoomnews : Morto Anthony Bourdain il dolore di Gordon Ramsay: Sono sconvolto... - #Morto #Anthony #Bourdain #dolore - zazoomnews : Addio a Anthony Bourdain il dolore di Asia Argento: «Era il mio amore la mia roccia» - #Addio #Anthony #Bourdain… - WannabeMermaid_ : RT @isatbytheriver: Con che coraggio scrivete schifezze contro Anthony Bourdain o Asia Argento? in una situazione del genere dovremmo rispe… -

(Di venerdì 8 giugno 2018) Èsuicida a 61 anni lo chef americano Anthony Bourdain. Lo ha riferito la Cnn, per cui lavorava. Si trovava a Strasburgo per una nuova puntata della serie “Parts Unknown”, programma tv sulle cucine e i ristoranti del mondo. A trovarlo senza vita nella sua stanza d’albergo è stato il collega Eric Ripert. Nato nel 1956, Anthony Bourdain era un celebre cuoco e scrittore americano. La sua carriera è iniziata con un diploma al Culinary Institute of America, ha lavorato per diversi ristoranti newyorkesi, ma il successo è legato alla scrittura – grazie alle collaborazioni con diverse testate, fra cui il New York Times, The Observer, The Times e The Independent, e alla pubblicazione di diversi libri. La fama poi è arrivata con la televisione, che lo ha visto protagonista in diversi programmi. Bourdain si trovava in Francia per lavorare a una nuova puntata ...