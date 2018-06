Anthony Bourdain | si è suicidato il compagno di Asia Argento

Anthony Bourdain si è suicidato - aveva 61 anni : Lo chef americano, Anthony Bourdain, si è suicidato in una stanza di hotel a Strasburgo, in Francia. aveva 61 anni. A trovarlo morto nella sua camera d'albergo questa...

Anthony Bourdain - morto il famoso chef. Era stato legato sentimentalmente ad Asia Argento : Anthony Bourdain, chef e giornalista, è morto. Aveva 61 anni. Secondo quanto riportato dalla CNN, Anthony si sarebbe tolto la vita venerdì. È con enorme tristezza che confermiamo la morte del nostro amico e collega, si legge in un comunicato della catena televisiva. Executive chef in un noto ristorante newyorkese, scrittore, conduttore giramondo di programmi tv, Bourdain si era inventato una narrazione in grado di unire cibo di strada e cucine ...

Asia Argento - la dedica social al fidanzato chef Anthony Bourdain : Una dedica tramite Instagram. Asia Argento posta sui social una foto che la ritrae insieme al compagno, Anthony Bourdain, chef statunitense. Sotto si legge: I'll stick with you baby for a thousand years, nothing's gonna touch you in these golden years, gold... Ti starò attaccata baby, per un migliaio d'anni, niente ti toccherà in questi anni d'oro, oro... I'll stick with you baby for a thousand years, nothing's gonna touch you in ...

