Annunciato Dead or Alive 6 per PS4 | Xbox One e PC

eurogamer

: #DeadorAlive6 annunciato per PS4, Xbox One e PC. - Eurogamer_it : #DeadorAlive6 annunciato per PS4, Xbox One e PC. - alsosprachzaru : RT @GeekGamerit: Annunciato ufficialmente Dead or Alive 6, verrà rilasciato ad inizio 2019 - -

(Di venerdì 8 giugno 2018) Quando Koei Tecmo annunciò la fine del supporto DLC peror5: Last Round da parte di Team Ninja, in molti hanno interpretato questo segnale come un allontanamento dalla serie. Altri, invece, pensavano che, dopo parecchio tempo passato sui vari DLC, fosse arrivato il momento per un nuovo episodio.Ebbene, come riporta Dualshockers, è andata proprio così, dato cheor6 è in arrivo ed è in uscita nel 2019 per PS4,One e PC tramite Steam.Oggi, il gioco è stato rivelato con un trailer, che potete vedere qui sotto:Read more…