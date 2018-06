Ancora un bus in fiamme a Roma | il 12esimo caso nel 2018 | fumo nero a pochi km dal

Ancora un autobus in fiamme a Roma : un mezzo è andato a fuoco vicino al Vaticano : Un autobus è andato a fuoco in pieno centro a Roma, a piazza Pio XI, strada a due passi dal Vaticano. Un'alta coltre di fumo ha mandato in tilt la circolazione lungo le strade che costeggiano la piazza, con le fiamme che hanno avvolto l'automezzo destando sorpresa e paura tra i passanti e gli automobilisti.Sul posto una squadra dei vigili del fuoco e una autobotte.Piazza Pio XI #atac@TgLa7@welikeduelpic.twitter.com/GlIX0wiwlh — ...

Agrigento - Mareamico : eliminati gli Ancoraggi abusivi alla Scala dei Turchi [FOTO e VIDEO] : 1/5 ...

Oracle - 4.0 non Ancora core business : ANSA, - MILANO, 22 MAG - La maggioranza delle aziende manifatturiere nel mondo ha investito in programmi di Industry 4.0, ma solo il 17% ritiene che questo abbia avuto un impatto sulla trasformazione del proprio modello di business. Emerge da una ricerca di Oracle condotta ...

Roma - 'il bus va a fuoco - tutti giù' : è Ancora psicosi incendi : La dinamica è sempre la stessa: il bus che cammina, l'autista che butta un occhio allo specchietto retrovisore e vede il fumo che sale. Si ferma impaurito, blocca il mezzo, fa scendere i passeggeri ...

Ancora un bus a fuoco : autista eroe fa scendere tutti prima che il mezzo prenda fuoco : PADOVA - Un autobus ha preso fuoco questa mattina nel quartiere di Ponte di Brenta, salvi l'autista e tutti i passeggeri. Non appena il guidatore si è reso conto che qualcosa non andava...

Softball - Serie A1 2018 : Bussolengo e Bollate Ancora a punteggio pieno : Il terzo turno della Serie A1 di Softball è ancora nel segno di Bussolengo e Bollate, sempre a punteggio pieno. Le venete hanno sofferto sul campo di Castellana: nella prima sfida il punteggio è stato 3-0, al termine di una bella sfida in pedana tra Rachel Knapp e Morgan Melloh. La differenza, però, l’ha fatta Laura Vigna, che ha mandato a segno ben due punti. Ben altro discorso in gara-2, dove lo Specchiasol ha vinto per 12-6. Ben 5 sono ...

Karate - Europei 2018 : è Ancora tripudio Italia! Luigi Busà demolisce il lettone Sadikovs ed è bronzo nei -75 kg : L’Italia non si ferma più agli Europei 2018 di Karate a Novi Sad (Serbia). Arriva la terza medaglia di bronzo della mattina e la firma è davvero illustre. Luigi Busà è salito sul terzo del gradino della categoria -75 kg grazie alla netta vittoria contro il lettone Sadikovs, sconfitto 4-0 con un ippon e uno yuko e letteralmente demolito dal talento del 30enne di Avola, sempre più straordinario protagonista nel panorama ...

M5S-Lega - domani nuovo incontro.a Milano. Il premier è Ancora un rebus : ... ovvero portare avanti e sostenere provvedimenti che vadano nella direzione di abbassare le tasse, aumentare la sicurezza dei cittadini, rilanciare l'economia e l'occupazione, fermare l'immigrazione ...

M5S-Lega - vertice alla Camera. Salvini 'Servirà altro incontro su programma'. E il premier è Ancora un rebus : ... Luigi Di Maio Matteo Salvini © Riproduzione riservata 11 maggio 2018 Articoli Correlati precedente successivo Il Colle fissa paletti su Europa ed economia

Ancora allarme incendio su bus a Roma - due sos in centro : Sembrano non finire i guai per i bus della capitale. Dopo i due mezzi dell'Atac andati a fuoco due giorni con il rogo di un bus nella centralissima via del Tritone e un altro in fiamme in periferia, ...

Caivano - Ancora un caso di abusi sessuali sui minori al Parco Verde : arrestato lo zio 28enne per violenze sulla nipotina : L’orrore si ripete. Sempre al Parco Verde di Caivano, a Napoli. Negando la fanciullezza a un’altra bambina. Un uomo di 28 anni è stato arrestato con l’accusa di violenza sessuale ai danni della nipote. La ragazzina, che oggi ha 15 anni, avrebbe subìto abusi per anni. Si è confidata prima con un’amica e poi con un’assistente sociale. La madre dell’adolescente ha sporto denuncia alla stazione dei carabinieri di casoria, che hanno fatto scattare ...

openpolis * incarichi politici : ' Tra iter lenti e abusi di regolamento sono Ancora 11 I parlamentari Ancora incompatibili : ' - : * Per dovere di cronaca è giusto specificare la posizione di ognuno di loro: Acquaroli Francesco , Fdi, Sindaco Comune di Potenza Picena. Intervistato da Agi, il suo staff ha dichiarato: "Acquaroli ...

Draghi : l'Europa cresce in modo robusto ma serve Ancora pazienza : Il presidente della Banca Centrale Europea: "Va difeso il libero commercio. L'acquisto di titoli di stato potrebbe proseguire oltre settembre"