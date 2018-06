Anche a Parma il nuovo corso di studi in “FOOD SCIENCES FOR INNOVATION AND AUTHENTICITY”

Terremoto - forte scossa in provincia di Piacenza. 'Paura Anche a Parma - Fidenza e La Spezia' : Una forte scossa di Terremoto è stata registrata alle 18.41 sull'appennino emiliano-ligure L'isituto nazionale di vulcanologia ha indicato la magnitudo in 4.3 a profondità di 28 km. La località più ...

Terremoto oggi a Piacenza/ INGV ultime scosse : forte sisma M 4.3 - paura Anche a Parma (19 maggio 2018) : Terremoto a Piacenza oggi, 19 maggio 2018. INGV ultime scosse: sisma di magnitudo 4.3, paura anche a Parma. Tante chiamate ai vigili del fuoco, ma non si segnalano danni(Pubblicato il Sat, 19 May 2018 19:35:00 GMT)

Serie B - non solo Parma : grande festa Anche per Empoli ed Avellino [FOTO] : 1/10 Foto LaPresse/Roberto Settonce 18/05/2018 Terni (Italia) Sport Calcio ...

Parma in Serie A e nella storia - c’è Anche un pezzo di Reggina : Ceravolo e Barillà grandi protagonisti : Clamoroso nel campionato di Serie B, ultima giornata con risultati e verdetti a sorpresa. Il Frosinone non è andato oltre il pareggio nel match davanti al pubblico amico contro il Foggia, ne approfitta il Parma che vince sul campo dello Spezia e vola nel campionato di Serie A. Festa incredibile per la terza promozione consecutiva, il Parma entra nella storia e nel successo grandi protagonisti due ex Reggina. Stiamo parlando di Fabio Ceravolo, ...

Serie B - promosso Anche il Parma : 22.34 Il Parma torna in Serie A dopo 3 anni. Gli emiliani vincono, mentre il Frosinone non va oltre il pari in casa (gol Foggia al 90°). Novara retrocede in C. ASCOLI BRESCIA 0-0 BARI CARPI 2-0 CESENA CREMONESE 1-0 CITTADELLA PRO VERCELLI 2-0 EMPOLI PERUGIA 2-1 FROSINONE FOGGIA 2-2 NOVARA V.ENTELLA 0-1 SALERNITANA PALERMO 0-2 ...

Parma - allatta bambino al seno in università : allontanata/ L'Ateneo chiede scusa : succede Anche in Parlamento : Parma, allatta bambino al seno in università: madre 27enne viene cacciata da guardia privata "per non urtare sensibilità degli studenti". Il caso e la replica delL'Ateneo "gesto deplorevole"(Pubblicato il Mon, 30 Apr 2018 15:37:00 GMT)

Distretti industriali : un modello vincente - Anche a Parma - : ... direttore regionale di Intesa Sanpaolo "Più elementi portano a pensare che i Distretti industriali dell'Emilia Romagna possano continuare a essere un punto di forza dell'economia della regione e ...

Serie B Parma - per Munari stagione finita. Anche Lucarelli si opera : Parma - Doppia tegola in casa Parma : dopo la conclusione degli accertamenti, per Gianni Munari si prospetta un lungo stop: il centrocampista ducale ha riportato la rottura del legamento crociato ...

Fifa 18 : Anche il Parma Calcio sbarca nel mondo degli eSports! : Con un annuncio sui profili social ufficiali anche il Parma Calcio ha annunciato il suo imminente sbarco nel mondo degli eSports! Offerta! Far Cry 5 - PlayStation 4 Ritorna FPS acclamato da critica e pubblico con un nuovo setting e una nuova avvincete tramaDisponibile per PS4 e XBOX One 71,16 € - 12,21 € 58,95 […] L'articolo Fifa 18: anche il Parma Calcio sbarca nel mondo degli eSports! proviene da I Migliori di Fifa.

Adua Della Porta - parrucchiera scomparsa a Parma/ Sparito Anche il compagno tunisino : "Voleva lasciarlo" : Adua Della Porta, parrucchiera scomparsa a Parma: da oltre un mese nessuna notizia Della 41enne e del suo compagno tunisino. La donna voleva lasciarlo perché violento?(Pubblicato il Thu, 05 Apr 2018 17:22:00 GMT)