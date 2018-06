Amici 17 | chi merita di vincere il programma secondo i finalisti

Vienna chiude sette moschee ed espelle gli imam |La Turchia : razzismo contro islAmici : La chiusura riguarda quattro moschee a Vienna, due in Alta Austria e una in Carinzia. I responsabili sono accusati di finanziamenti illeciti all'estero.

Amici 2018 - daytime 8 giugno. I quattro finalisti confessano per chi fanno il tifo : Amici 2018 A pochi giorni dalla finale di Amici 2018, i quattro finalisti si lasciano andare ad alcune riflessioni sulla loro ultima settimana all’interno del programma e su ciò che li aspetta fuori. Ognuno di loro, poi, confessa per chi fa il tifo. Amici 2018, daytime 8 giugno | Pensieri e tifo dei quattro finalisti Tra una prova e un’altra, Einar confida di arrivare quasi impaurito all’appuntamento di lunedì sera: “Un ...

Chi vincerà Amici 2018? I pronostici dei docenti - da Paola Turci a Giusy Ferreri : Chi vincerà Amici 2018? Per i docenti di canto e di ballo del programma TV di Maria De Filippi, il concorrente con le carte in regola per il trionfo potrebbe essere il cantante Irama, reputato molto maturo anche dalla professoressa Alessandra Celentano, di danza classica. La Celentano apprezza anche i cantanti Carmen ed Einar e a proposito della ballerina Lauren dichiara: " E' eclettica, avrà un bel futuro, sa anche cantare". Veronica ...

Vienna chiude 7 moschee ed espelle gli imamLa Turchia : è razzismo contro gli islAmici : La chiusura riguarda quattro moschee a Vienna, due in Alta Austria e una in Carinzia. I responsabili sono accusati di finanziamenti illeciti dall'estero. Il ministro dell'Interno: "Vedrò il collega austriaco per concordare la linea d'azione".

Pericolosa l’Amicizia Facebook con Concetta Bonanno : bufala o rischio reale? : Sta circolando su Facebook, oggi 8 giugno, una nuova catena che, come spesso e volentieri è avvenuto in passato, invita tutti gli utenti a non accettare una richiesta d'amicizia specifica, come nel caso di Concetta Bonanno. La tecnica dei troll è la stessa di sempre, visto che viene scelto (non si sa con quale criterio) un profilo a caso, per poi spammare ovunque una catena che punta a giocare sulle insicurezze degli utenti meno esperti come si ...

Amici serale 2018 / Chi vincerà? La previsione di Rudy Zerbi e lo sconforto di Einar : Amici serale 2018, verso la finale. Chi sarà il vincitore? Rudy Zerbi dice la sua, Einar però non la prende bene. La sua previsione sarà esatta?(Pubblicato il Fri, 08 Jun 2018 06:50:00 GMT)

Amici - scatta il toto-nome : ecco chi è il vincitore per i social : La finale di 'Amici 17' andrà in onda lunedì 11 giugno alle 21.30 su Canale 5. Il talent show di Maria De Filippi vede ancora in gara tre cantanti Irama, Einar e Carmen e una ballerina, Lauren, che ha ...

Amici 2018 - ecco chi vince secondo Carlo di Francesco! : Sta per concludersi l’ultima settimana di Amici 2018 e per i quattro concorrenti rimasti in gara si avvicina il momento della finale. Irama dalla casetta dei Bianchi è passato in quella dei Blu e quindi adesso vive insieme a Lauren, Carmen ed Einar. In attesa di vedere chi vincerà questa edizione qualcuno azzarda dei pronostici, ma non mancano le preferenze, come ammette l’insegnante Carlo Di Francesco. Scopriamo per chi tifa Il prof! Tra prove ...

Ecco chi vince la finale : colpo di scena ad Amici 2018 : Chi sarà il vincitore di Amici 2018? Le anticipazioni sulla finale di lunedì 11 giugno non possono rivelare alcun nome, questo lo sapete benissimo, ma possiamo comunque fare ipotesi e bilanci, al termine di un'edizione che, comunque, non ha particolarmente entusiasmato il pubblico. Sarà per risollevare gli ascolti, che comunque non sono stati deludenti, che la finale di Amici 2018 andrà in onda di lunedì? Nel weekend, soprattutto con il primo ...

Asia Argento fotografata da Chi con un giornalista : sarà amore o una semplice Amicizia? : Asia Argento ha un nuovo amore? Così sembra stando alle foto pubblicate da Chi che ha immortalato l’attrice e futura giudice di XFactor in compagnia di Hugo Clement, un giornalista francese di 28 anni. I due sono stati fotografati mano nella mano a Roma e nei pressi dell’hotel de Russie, dove Clement ha alloggiato durante il suo soggiorno nella capitale. Asia è ufficialmente fidanzata con lo chef giornalista Anthony Bourdain e ha ...

MARCO CECCHINATO/ Vittoria su Nole Djokovic : l'esultanza di Amici e sportivi italiani : MARCO CECCHINATO, Tennis: a chi gli chiede se somiglia a Wawrinka o Kuerten risponde che vuole essere solo se stesso. Oggi sfida con Novak Djokovic per i quarti di finale del Roland Garros.(Pubblicato il Tue, 05 Jun 2018 20:55:00 GMT)

Incarichi giudiziari - stop agli Amici dei magistrati : Incarichi giudiziari preclusi a professionisti e collaboratori che hanno rapporti familiari, personali e di frequentazione abituale con i magistrati. Queste le novità introdotte dal D.lgs 54/2018 in vigore dal 25 giugno. II decreto interviene a integrazione del codice antimafia modificato qualche mese addietro dalla L.161/17.L'art.35 al comma 3 già prevedeva che non possono assumere l'incarico di amministratore giudiziario, ...

Uomini e Donne - l'Amicizia tra Giordano Mazzocchi e Luigi Mastroianni : A Uomini e Donne nascono amori, ma anche nuove amicizie. Come quella tra Giordano Mazzocchi e Luigi Matroianni. I due ex partecipanti al dating show di Maria De Filippi, oltre a essere usciti dagli studi con le loro nuove fidanzate, Nilufar Addati e Sara Affi Fella, si sono molto legati, diventando buoni amici. In un video postato su Instagram da Raffaella Mennoia i due scherzano e parlano della loro esperienza all'interno della ...

Amici 2018 / Verso la finale : chi vincerà? Emma Marrone tornerà nell'ultima puntata? : AMICI 2018 si accinge a chiudere i battenti. La finale è in arrivo e gli allievi si preparano mentre Emma Muscat, dopo l'addio, svela le sue emozioni.(Pubblicato il Tue, 05 Jun 2018 14:00:00 GMT)