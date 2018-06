Ambiente | Ministro Costa | “Ogni italiano raccolga un pezzo di plastica”

Gasdotto Tap - ministro dell’Ambiente Costa : “Opera inutile - sarà revisionata”. E sull’Ilva : “Riconversione economica” : Il Gasdotto Tap, visti “i consumi di gas in calo in Italia”, oggi è un’opera “inutile” che verrà “revisionata”, come prevede il contratto di programma del governo M5s-Lega. Il neo ministro dell’Ambiente Sergio Costa non tarda a far sapere quale sarà la sua strategia sul Trans Adriatic Pipeline, il Gasdotto che deve portare il gas dall’Azerbaigian in Italia dal 2020 passando attraverso il mare Adriatico e approdando a Melendugno, nel ...

Parco Costa Teatina - il WWF invia lettere al premier Conte e neo ministro all'Ambiente Costa : Chieti - inviata ieri una lettera al presidente del consiglio Giuseppe Conte e al ministro Sergio Costa Nel testo, indirizzato per conoscenza pure al presidente Mattarella, si ricordano gli appelli del 2016 e del 2017, firmati anche da altre associazioni ambientaliste, del tutto ignorati da Renzi e Gentiloni Il Parco Nazionale della Costa Teatina è stato istituito dall’articolo 8 comma 3 della legge 23.03.2001 n°93 “Disposizioni in ...

Ambiente - Ministro Costa : “Porterò persone di mia assoluta fiducia. Ce ne sono di cose da fare” : “Porterò persone di mia assoluta fiducia. Ce ne sono di cose da fare“, “voglio lavorare per ridurre la produzione dei rifiuti“: lo ha dichiarato il neo Ministro dell’Ambiente, Sergio Costa, in un’intervista al Corriere. Costa ha anche raccontato la sua esperienza nella Terra dei Fuochi: “Non ci siamo basati sui collaboratori di giustizia, trovavamo le discariche partendo dalla Costante dei campi ...

Giornata dell’Ambiente - il neoministro Costa : incentiveremo la riduzione dell’uso della plastica : “Attivero’ ogni possibile programma perche’ nel lungo periodo la produzione dei rifiuti in plastica in Italia venga drasticamente ridotta“: lo ha dichiarato il neo-ministro dell’Ambiente, Sergio Costa, in un’intervista a Repubblica, in occasione e in riferimento alla Giornata dell’Ambiente che si celebra oggi. “Coinvolgero’ gli enti e la societa’ civile: scuole, comitati gruppi di ...

Le priorità del neo ministro dell'Ambiente Sergio Costa : ... garantire occupazione e formazione di qualità; affermare modelli sostenibili di produzione e consumo , "dematerializzare l'economia promuovendo meccanismi di economia circolare", . E proprio l'...

Chi è Sergio Costa - il nuovo ministro dell’Ambiente del governo M5s-Lega : Napoletano, classe 1959, laureato in Scienze Agrarie, con un master in diritto dell'Ambiente ed ex comandante regionale del Corpo Forestale fino al suo scioglimento, ecco chi è il generale Sergio Costa, il nuovo ministro dell'Ambiente del governo M5s-Lega già proposto da Luigi Di Maio durante la campagna elettorale.Continua a leggere

Il nuovo ministro dell'Ambiente Sergio Costa ha guidato l'indagine sulla Terra dei Fuochi : Sergio Costa è nato a Napoli nel 1959. Si è laureato in Scienze Agrarie, con un master in Diritto dell'ambiente. Entrato nel Corpo Forestale, ne è diventato comandante regionale in Campania. Ed è in questo ruolo che all'inizio del Duemila ha guidato la sua indagine più famosa: quella sui rifiuti tossici inTerrati dal clan dei Casalesi nella cosiddetta Terra dei Fuochi, la piana agricola del Casertano al confine ...

Sergio Costa - chi è il nuovo ministro dell'Ambiente : È Sergio Costa, il generale che ha contribuito a scoprire la Terra dei Fuochi, il nuovo ministro dell'Ambiente. Una scelta tutta targata Cinque Stelle perché

Acque reflue - il Ministro dell’Ambiente : avviati 124 interventi : Le multe comminate oggi dalla Corte di Giustizia europea all’Italia sul trattamento delle Acque reflue sono “più che dimezzate rispetto all’orientamento di 6 anni fa”, a testimonianza “che da parte del Governo Italiano si e’ lavorato (e si continua a lavorare) per superare le inadempienze di fronte all’Europa e, soprattutto, per migliorare significativamente i servizi di depurazione delle Acque ove sono ...