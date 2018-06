Ambiente | la Giunta Veneta per la vivificazione del Delta del Po

meteoweb.eu

(Di venerdì 8 giugno 2018) Laregionale del Veneto ha deciso di istituire un gruppo di coordinamento per favorire gli interventi didelle lagune deldel Po e per superare i sempre più pressanti problemi di carattere ambientale, in primis l’anossia, che minacciano il delicato equilibrio degli ecosistemi di quest’area e le attività produttive di acquacoltura, una delle principali ricchezze economiche del territorio polesano. Lo scarso ricambio d’acqua, il livello della salinità, il proliferare di alghe che tolgono ossigeno a pesci e molluschi, rappresentano, insieme agli scavi alle bocche di accesso ai porti (compresi quelli nella laguna del Canarin, sollecitata dai pescatori della zona), le priorità di intervento in quest’area. “Le competenze sono molteplici – sottolinea l’assessore al territorio della Regione – e coinvolgono molti Enti, ...