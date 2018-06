Ambiente | allarme Altroconsumo | “Microplastiche in cozze | gamberi e nel sale”

Ambiente - GIORNATA MONDIALE OCEANI / allarme dell'Onu : salviamo gli oceani dalla plastica : In Italia l'Ufficio regionale Unesco per la scienza e la cultura in Europa, con sede a Venezia, ha organizzato un evento che vedrà i volontari impegnati a ripulire laguna e canali. Pescara, Reggio ...

Ambiente : l’Artico come il Mediterraneo - allarme microplastiche : In Artico la presenza in acqua di microplastiche è di 2,4 particelle al metro cubo: lo ha rilevato un recente studio effettuato in Artico dall’Ismar, Istituto di Scienze Marine del Cnr (Consiglio Nazionale delle Ricerche), davanti alle coste della Groenlandia, i cui risultati sono stati anticipati nel corso di ‘FATTI di plastica, verso nuove soluzioni sostenibili per l’Ambiente’, evento organizzato dal Cnr in ...

Ambiente : rientra allarme cadmio ad Aosta : In riferimento alla concentrazione anomala di cadmio registrata nel 2016 ad Aosta in una centralina a ridosso dello stabilimento della Cogne acciai speciali, l’allarme è rientrato ma rimane alta l’attenzione riguardante le emissioni dell’acciaieria: la situazione è stata così descritta emerso nella riunione dell’Osservatorio della qualità dell’aria in ambito urbano convocato dall’assessore all’Ambiente ...

Allarme LegAmbiente : “Ibis sacro invasivo nel Delta del Po” : Gli ibis sacri (Threskiornis aethiopicus) rappresentano “una seria minaccia” per la fauna autoctona del Delta del Po. Perché sono predatori onnivori, si nutrono di anfibi, crostacei, piccoli roditori, molluschi, pesci, lombrichi, insetti nonché uova e pulcini di altre specie di uccelli nativi come sterne, garzette, anatre, uccelli marini e uccelli di palude. A lanciare l’Allarme sulla presenza di questo uccello di palude dal ...

Ambiente - allarme geologi : “Degradato il 75% del suolo a causa dell’uomo” : E’ allarme per le sorti ambientali del Pianeta. Il 75% del suolo infatti risulta fortemente degradato ed entro il 2050 la percentuale potrebbe raggiungere il 95%, costringendo così 4 miliardi di persone a vivere in terre prive d’acqua. I dati emergono dal primo rapporto mondiale sul degrado del suolo condotto da Ipbes, la “piattaforma intergovernativa scientifico-politica sulla biodiversità e i servizi ecosistemici” ...