Ambientalisti : è allarme agricolo I campi sono ormai contaminati Di Maio : "Da Grillo opinioni personali" : Giorni di grande incertezza per l'Ilva mentre gli Ambientalisti di Peacelink denunciano un nuovo caso di inquinamento. Inserita come tema nel contratto di Governo tra Lega e Cinque Stelle, il futuro dell'acciaieria non e' ancora chiaro. Prosecuzione dell'attivita' ma dando priorita' al risanamento ambientale; revisione dell'assetto della fabbrica Segui su affaritaliani.it

Ambientalisti : è allarme agricolo I campi sono ormai contaminati Dossier Ilva nel vivo per Salvimaio : Giorni di grande incertezza per l'Ilva mentre gli Ambientalisti di Peacelink denunciano un nuovo caso di inquinamento. Inserita come tema nel contratto di Governo tra Lega e Cinque Stelle, il futuro dell'acciaieria non e' ancora chiaro. Prosecuzione dell'attivita' ma dando priorita' al risanamento ambientale; revisione dell'assetto della fabbrica Segui su affaritaliani.it